https://ria.ru/20240611/oteli-1952033159.html
Эксперты оценили спрос туристов на апарт-отели и апартаменты этим летом
Эксперты оценили спрос туристов на апарт-отели и апартаменты этим летом - РИА Новости, 11.06.2024
Эксперты оценили спрос туристов на апарт-отели и апартаменты этим летом
Эксперты оценили спрос самостоятельных туристов на апарт-отели и апартаменты в период летних отпусков, сообщает "Островок". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T04:43
2024-06-11T04:43
2024-06-11T05:37
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Эксперты оценили спрос самостоятельных туристов на апарт-отели и апартаменты в период летних отпусков, сообщает "Островок".Специалисты сервиса онлайн-бронирования гостиниц и апартаментов проанализировали заказы пользователей и выяснили, что в июне на эти объекты размещения пришлась каждая третья заявка (32 процента).Эксперты отмечают, что доля апартаментов в структуре бронирований растет из года в год: в 2023 году она насчитывала 27 процентов, а в 2022 году — 22 процента.В некоторых регионах на такие объекты размещения приходится почти половина заказов. В основном это направления для экскурсионного отдыха — Калининградская область (64 процента), Новосибирская область (46 процентов), Татарстан (47 процентов), Санкт-Петербург (43 процента).Быстрее всего растет интерес в Приморском крае — за год в три раза, Крыму — в два раза, в Татарстане, Нижегородской и Ростовской областях — в полтора раза. В Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области и Дагестане спрос увеличился на треть.Средняя стоимость ночи в июне в апарт-отелях выросла на 18 процентов, до 5,8 тысячи рублей, апартаментах — на 11 процентов, до пяти тысяч рублей.Главный плюс таких объектов — наличие кухни, что позволяет сэкономит на питании вне дома. Также важные факторы — большая, чем в гостиницах, площадь комнат и относительно невысокая цена проживания.Несмотря на растущую популярность апартаментов, самым востребованным типом размещения остаются гостиницы — их выбрал в июне 51 процент туристов. Намного реже путешественники выбирают гостевые дома (12 процентов), хостелы (четыре процента), кемпинги, глэмпинги, виллы и коттеджи (один процент).
https://ria.ru/20240606/azovskoe-1949722933.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, калининградская область, отдых в россии, приморский край, санкт-петербург, отдых на море, отели, гостиницы, апартаменты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Калининградская область, отдых в России, Приморский край, Санкт-Петербург, Отдых на море, Отели, Гостиницы, Апартаменты
Эксперты оценили спрос туристов на апарт-отели и апартаменты этим летом
Эксперты: за два года летний спрос на апартаменты вырос на десять процентов
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Эксперты оценили спрос самостоятельных туристов на апарт-отели и апартаменты в период летних отпусков, сообщает "Островок".
Специалисты сервиса онлайн-бронирования гостиниц и апартаментов проанализировали заказы пользователей и выяснили, что в июне на эти объекты размещения пришлась каждая третья заявка (32 процента).
Эксперты отмечают, что доля апартаментов в структуре бронирований растет из года в год: в 2023 году она насчитывала 27 процентов, а в 2022 году — 22 процента.
В некоторых регионах на такие объекты размещения приходится почти половина заказов. В основном это направления для экскурсионного отдыха — Калининградская область
(64 процента), Новосибирская область (46 процентов), Татарстан (47 процентов), Санкт-Петербург
(43 процента).
Быстрее всего растет интерес в Приморском крае
— за год в три раза, Крыму — в два раза, в Татарстане, Нижегородской и Ростовской областях
— в полтора раза. В Краснодарском и Ставропольском краях
, Калининградской области и Дагестане спрос увеличился на треть.
Средняя стоимость ночи в июне в апарт-отелях выросла на 18 процентов, до 5,8 тысячи рублей, апартаментах — на 11 процентов, до пяти тысяч рублей.
Главный плюс таких объектов — наличие кухни, что позволяет сэкономит на питании вне дома. Также важные факторы — большая, чем в гостиницах, площадь комнат и относительно невысокая цена проживания.
Несмотря на растущую популярность апартаментов, самым востребованным типом размещения остаются гостиницы — их выбрал в июне 51 процент туристов. Намного реже путешественники выбирают гостевые дома (12 процентов), хостелы (четыре процента), кемпинги, глэмпинги, виллы и коттеджи (один процент).