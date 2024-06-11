https://ria.ru/20240611/oteli-1952033159.html

Эксперты оценили спрос туристов на апарт-отели и апартаменты этим летом

Эксперты оценили спрос туристов на апарт-отели и апартаменты этим летом - РИА Новости, 11.06.2024

Эксперты оценили спрос туристов на апарт-отели и апартаменты этим летом

Эксперты оценили спрос самостоятельных туристов на апарт-отели и апартаменты в период летних отпусков, сообщает "Островок". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T04:43

2024-06-11T04:43

2024-06-11T05:37

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Эксперты оценили спрос самостоятельных туристов на апарт-отели и апартаменты в период летних отпусков, сообщает "Островок".Специалисты сервиса онлайн-бронирования гостиниц и апартаментов проанализировали заказы пользователей и выяснили, что в июне на эти объекты размещения пришлась каждая третья заявка (32 процента).Эксперты отмечают, что доля апартаментов в структуре бронирований растет из года в год: в 2023 году она насчитывала 27 процентов, а в 2022 году — 22 процента.В некоторых регионах на такие объекты размещения приходится почти половина заказов. В основном это направления для экскурсионного отдыха — Калининградская область (64 процента), Новосибирская область (46 процентов), Татарстан (47 процентов), Санкт-Петербург (43 процента).Быстрее всего растет интерес в Приморском крае — за год в три раза, Крыму — в два раза, в Татарстане, Нижегородской и Ростовской областях — в полтора раза. В Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области и Дагестане спрос увеличился на треть.Средняя стоимость ночи в июне в апарт-отелях выросла на 18 процентов, до 5,8 тысячи рублей, апартаментах — на 11 процентов, до пяти тысяч рублей.Главный плюс таких объектов — наличие кухни, что позволяет сэкономит на питании вне дома. Также важные факторы — большая, чем в гостиницах, площадь комнат и относительно невысокая цена проживания.Несмотря на растущую популярность апартаментов, самым востребованным типом размещения остаются гостиницы — их выбрал в июне 51 процент туристов. Намного реже путешественники выбирают гостевые дома (12 процентов), хостелы (четыре процента), кемпинги, глэмпинги, виллы и коттеджи (один процент).

https://ria.ru/20240606/azovskoe-1949722933.html

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Мария Селиванова

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