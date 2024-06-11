https://ria.ru/20240611/oman-1952093221.html

Оман рассчитывает принять в четыре раза больше туристов из России

Оман рассчитывает принять в четыре раза больше туристов из России - РИА Новости, 11.06.2024

Оман рассчитывает принять в четыре раза больше туристов из России

Оман надеется принять по итогам 2024 года как минимум в 4 раза больше туристов из России, чем годом ранее, в стране уже ведется работа по увеличению числа... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T06:38

2024-06-11T06:38

2024-06-11T06:38

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Оман надеется принять по итогам 2024 года как минимум в 4 раза больше туристов из России, чем годом ранее, в стране уже ведется работа по увеличению числа русскоязычных сотрудников отелей и гидов, сообщил РИА Новости замминистра туризма султаната Оман Аззан Кассим Мухаммед аль-Бусаиди. "Российский рынок показывает значительные успехи и заинтересованность в Омане. По итогам 2023 года мы получили плюс 300% к 2022 году. Это говорит о растущем интересе со стороны россиян к новому направлению на Аравийском полуострове... Мы надеемся, что это только начало, так как есть еще целый неохваченный рынок, который может способствовать росту турпотока из России. В 2024 году мы ждём похожий с прошлогодним рост или даже больше", - сказал замминистра. В министерстве туризма султаната Оман агентству уточнили, что в 2023 году порядка 20 тысяч россиян посетили эту страну. Там отметили, что намерены проводить активную работу по наращиванию турпотока из России, в том числе за счет медиа-кампаний и мероприятий с туроператорами. "Для российских туристов Оман будет предлагать специальные турпакеты, включающие в себя не только размещение, но и экскурсионную и пляжную программу, чтобы показать все возможности страны. А также скидки от отелей до 20%. Развитие прямого авиасообщения из Москвы и Санкт-Петербурга также послужит толчком к увеличению турпотока между странами, и работа в этом направлении ведётся", - рассказали в министерстве. Там добавили, что сейчас также ведут работу по увеличению русскоязычного сервиса - сотрудников отелей, гидов, которые будут на русском языке проводить экскурсии. "Оман изначально воспринимается как премиальный отдых, но в стране есть предложения и для массового туриста - двух и трехзвездочные отели с качественной инфраструктурой для более массового туриста. Есть предложения от 50 долларов за ночь", - указали в министерстве. Там отметили, что Оман готов предложить российским туристам самый разнообразный отдых - как пляжный, так и экскурсионный. "У нас есть возможности для дайвинга, снорклинга. Круглый год в стране комфортная погода для пляжного отдыха. Также есть заповедник с горами и озерами", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20231006/oman-1900940860.html

https://ria.ru/20240606/oman-1951018666.html

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