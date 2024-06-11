https://ria.ru/20240611/oman-1952093221.html
Оман рассчитывает принять в четыре раза больше туристов из России
Оман рассчитывает принять в четыре раза больше туристов из России - РИА Новости, 11.06.2024
Оман рассчитывает принять в четыре раза больше туристов из России
Оман надеется принять по итогам 2024 года как минимум в 4 раза больше туристов из России, чем годом ранее, в стране уже ведется работа по увеличению числа... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:38
2024-06-11T06:38
2024-06-11T06:38
туризм
новости - туризм
оман
россия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95fdd58f1cc93183bebe12b9487fac58.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Оман надеется принять по итогам 2024 года как минимум в 4 раза больше туристов из России, чем годом ранее, в стране уже ведется работа по увеличению числа русскоязычных сотрудников отелей и гидов, сообщил РИА Новости замминистра туризма султаната Оман Аззан Кассим Мухаммед аль-Бусаиди. "Российский рынок показывает значительные успехи и заинтересованность в Омане. По итогам 2023 года мы получили плюс 300% к 2022 году. Это говорит о растущем интересе со стороны россиян к новому направлению на Аравийском полуострове... Мы надеемся, что это только начало, так как есть еще целый неохваченный рынок, который может способствовать росту турпотока из России. В 2024 году мы ждём похожий с прошлогодним рост или даже больше", - сказал замминистра. В министерстве туризма султаната Оман агентству уточнили, что в 2023 году порядка 20 тысяч россиян посетили эту страну. Там отметили, что намерены проводить активную работу по наращиванию турпотока из России, в том числе за счет медиа-кампаний и мероприятий с туроператорами. "Для российских туристов Оман будет предлагать специальные турпакеты, включающие в себя не только размещение, но и экскурсионную и пляжную программу, чтобы показать все возможности страны. А также скидки от отелей до 20%. Развитие прямого авиасообщения из Москвы и Санкт-Петербурга также послужит толчком к увеличению турпотока между странами, и работа в этом направлении ведётся", - рассказали в министерстве. Там добавили, что сейчас также ведут работу по увеличению русскоязычного сервиса - сотрудников отелей, гидов, которые будут на русском языке проводить экскурсии. "Оман изначально воспринимается как премиальный отдых, но в стране есть предложения и для массового туриста - двух и трехзвездочные отели с качественной инфраструктурой для более массового туриста. Есть предложения от 50 долларов за ночь", - указали в министерстве. Там отметили, что Оман готов предложить российским туристам самый разнообразный отдых - как пляжный, так и экскурсионный. "У нас есть возможности для дайвинга, снорклинга. Круглый год в стране комфортная погода для пляжного отдыха. Также есть заповедник с горами и озерами", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20231006/oman-1900940860.html
https://ria.ru/20240606/oman-1951018666.html
оман
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bcc4bc5c05da4e541309c3a81772c662.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, оман, россия, москва, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Оман, Россия, Москва, В мире
Оман рассчитывает принять в четыре раза больше туристов из России
Оман надеется принять в 2024 году как минимум в четыре раза больше россиян
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Оман надеется принять по итогам 2024 года как минимум в 4 раза больше туристов из России, чем годом ранее, в стране уже ведется работа по увеличению числа русскоязычных сотрудников отелей и гидов, сообщил РИА Новости замминистра туризма султаната Оман Аззан Кассим Мухаммед аль-Бусаиди.
"Российский рынок показывает значительные успехи и заинтересованность в Омане. По итогам 2023 года мы получили плюс 300% к 2022 году. Это говорит о растущем интересе со стороны россиян к новому направлению на Аравийском полуострове... Мы надеемся, что это только начало, так как есть еще целый неохваченный рынок, который может способствовать росту турпотока из России. В 2024 году мы ждём похожий с прошлогодним рост или даже больше", - сказал замминистра.
В министерстве туризма султаната Оман агентству уточнили, что в 2023 году порядка 20 тысяч россиян посетили эту страну. Там отметили, что намерены проводить активную работу по наращиванию турпотока из России, в том числе за счет медиа-кампаний и мероприятий с туроператорами.
"Для российских туристов Оман будет предлагать специальные турпакеты, включающие в себя не только размещение, но и экскурсионную и пляжную программу, чтобы показать все возможности страны. А также скидки от отелей до 20%. Развитие прямого авиасообщения из Москвы
и Санкт-Петербурга
также послужит толчком к увеличению турпотока между странами, и работа в этом направлении ведётся", - рассказали в министерстве.
Там добавили, что сейчас также ведут работу по увеличению русскоязычного сервиса - сотрудников отелей, гидов, которые будут на русском языке проводить экскурсии. "Оман изначально воспринимается как премиальный отдых, но в стране есть предложения и для массового туриста - двух и трехзвездочные отели с качественной инфраструктурой для более массового туриста. Есть предложения от 50 долларов за ночь", - указали в министерстве.
Там отметили, что Оман готов предложить российским туристам самый разнообразный отдых - как пляжный, так и экскурсионный. "У нас есть возможности для дайвинга, снорклинга. Круглый год в стране комфортная погода для пляжного отдыха. Также есть заповедник с горами и озерами", - заключили в министерстве.