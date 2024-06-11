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Членов блока "Победа" четыре часа продержали в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 11.06.2024
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11:40 11.06.2024 (обновлено: 12:18 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952132459.html
Членов блока "Победа" четыре часа продержали в аэропорту Кишинева
Членов блока "Победа" четыре часа продержали в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 11.06.2024
Членов блока "Победа" четыре часа продержали в аэропорту Кишинева
Членов молдавского оппозиционного блока "Победа" после возвращения из Москвы несколько часов не выпускали из аэропорта Кишинева, сообщила депутат парламента... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:40
2024-06-11T12:18
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Членов молдавского оппозиционного блока "Победа" после возвращения из Москвы несколько часов не выпускали из аэропорта Кишинева, сообщила депутат парламента Молдавии Марина Таубер в Telegram-канале."Около четырех часов людей не пропускали, намеренно создавая ситуацию стресса и неопределенности, издеваясь над женщинами и стариками", — говорится в публикации.Таубер напомнила, что такое происходит уже не в первый раз. По ее мнению, людей задерживают из-за того, что они не разделяют политику правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду.Молдавские партии, среди которых "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы", создали блок "Победа-Виктория". Председателем исполкома стал Илан Шор. Участники выступают за вступление Молдавии в ЕАЭС.В минувшее воскресенье, 9 июня, в Москве прошел второй съезд объединения. Делегаты обсуждали позицию по выборам президента республики, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.Первый съезд "Победы" состоялся 21 апреля также в российской столице. Некоторых из его участников выпустили из аэропорта только через несколько часов после прилета. Среди прибывших были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951429493.html
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в мире, кишинев, молдавия, москва, марина таубер, майя санду, евгения гуцул, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Кишинев, Молдавия, Москва, Марина Таубер, Майя Санду, Евгения Гуцул, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Членов блока "Победа" четыре часа продержали в аэропорту Кишинева

Депутат Таубер: группу участников съезда "Победа" задержали в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Членов молдавского оппозиционного блока "Победа" после возвращения из Москвы несколько часов не выпускали из аэропорта Кишинева, сообщила депутат парламента Молдавии Марина Таубер в Telegram-канале.
"Около четырех часов людей не пропускали, намеренно создавая ситуацию стресса и неопределенности, издеваясь над женщинами и стариками", — говорится в публикации.
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Таубер напомнила, что такое происходит уже не в первый раз. По ее мнению, людей задерживают из-за того, что они не разделяют политику правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду.
Молдавские партии, среди которых "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы", создали блок "Победа-Виктория". Председателем исполкома стал Илан Шор. Участники выступают за вступление Молдавии в ЕАЭС.
В минувшее воскресенье, 9 июня, в Москве прошел второй съезд объединения. Делегаты обсуждали позицию по выборам президента республики, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
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Первый съезд "Победы" состоялся 21 апреля также в российской столице. Некоторых из его участников выпустили из аэропорта только через несколько часов после прилета. Среди прибывших были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.
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В миреКишиневМолдавияМоскваМарина ТауберМайя СандуЕвгения ГуцулЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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