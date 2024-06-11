https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952132459.html

Членов блока "Победа" четыре часа продержали в аэропорту Кишинева

Членов блока "Победа" четыре часа продержали в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 11.06.2024

Членов блока "Победа" четыре часа продержали в аэропорту Кишинева

Членов молдавского оппозиционного блока "Победа" после возвращения из Москвы несколько часов не выпускали из аэропорта Кишинева, сообщила депутат парламента... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:40

2024-06-11T11:40

2024-06-11T12:18

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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Членов молдавского оппозиционного блока "Победа" после возвращения из Москвы несколько часов не выпускали из аэропорта Кишинева, сообщила депутат парламента Молдавии Марина Таубер в Telegram-канале."Около четырех часов людей не пропускали, намеренно создавая ситуацию стресса и неопределенности, издеваясь над женщинами и стариками", — говорится в публикации.Таубер напомнила, что такое происходит уже не в первый раз. По ее мнению, людей задерживают из-за того, что они не разделяют политику правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду.Молдавские партии, среди которых "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы", создали блок "Победа-Виктория". Председателем исполкома стал Илан Шор. Участники выступают за вступление Молдавии в ЕАЭС.В минувшее воскресенье, 9 июня, в Москве прошел второй съезд объединения. Делегаты обсуждали позицию по выборам президента республики, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.Первый съезд "Победы" состоялся 21 апреля также в российской столице. Некоторых из его участников выпустили из аэропорта только через несколько часов после прилета. Среди прибывших были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.

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https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951429493.html

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html

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