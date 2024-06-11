В Красноярском крае завели дело после избиения 11-летнего мальчика
СК завел дело после избиения 11-летнего мальчика на остановке в деревне Чердынь
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после избиения 11-летнего мальчика подростком на автобусной остановке в Назаровском районе Красноярского края, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале.
Ранее в полиции сообщали, что в дежурную часть поступило сообщение от матери 11-летнего мальчика, которая заявила, что ее сына избили на остановке общественного транспорта в деревне Чердынь Назаровского района. Избиение было снято на видео другим участником инцидента. На кадрах видно, как подросток с силой бьет мальчика.
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"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой один подросток наносит несколько ударов 11-летнему мальчику, а другой снимает происходящее на видео… Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным следствия, пострадавший 11-летний мальчик гостил у своей бабушки. В вечернее время он гулял со своими друзьями. После к нему на автобусной остановке подошел знакомый 13-летний подросток и высказал претензии, что ранее мальчик оскорбил его, после чего нанес потерпевшему несколько ударов по телу.
Подростки на профилактическом учете не состоят. Степень тяжести вреда здоровью ребенка устанавливается.