https://ria.ru/20240611/malchik-1952123973.html

В Красноярском крае завели дело после избиения 11-летнего мальчика

В Красноярском крае завели дело после избиения 11-летнего мальчика - РИА Новости, 11.06.2024

В Красноярском крае завели дело после избиения 11-летнего мальчика

Следователи завели уголовное дело после избиения 11-летнего мальчика подростком на автобусной остановке в Назаровском районе Красноярского края, сообщило... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:03

2024-06-11T11:03

2024-06-11T11:03

происшествия

назаровский район

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после избиения 11-летнего мальчика подростком на автобусной остановке в Назаровском районе Красноярского края, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале. Ранее в полиции сообщали, что в дежурную часть поступило сообщение от матери 11-летнего мальчика, которая заявила, что ее сына избили на остановке общественного транспорта в деревне Чердынь Назаровского района. Избиение было снято на видео другим участником инцидента. На кадрах видно, как подросток с силой бьет мальчика. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой один подросток наносит несколько ударов 11-летнему мальчику, а другой снимает происходящее на видео… Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении. По данным следствия, пострадавший 11-летний мальчик гостил у своей бабушки. В вечернее время он гулял со своими друзьями. После к нему на автобусной остановке подошел знакомый 13-летний подросток и высказал претензии, что ранее мальчик оскорбил его, после чего нанес потерпевшему несколько ударов по телу. Подростки на профилактическом учете не состоят. Степень тяжести вреда здоровью ребенка устанавливается.

https://ria.ru/20240610/dvornik-1951889866.html

назаровский район

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, назаровский район, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)