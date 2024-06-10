https://ria.ru/20240610/malchik-1951867056.html

В Красноярском крае подростки избили 11-летнего мальчика

В Красноярском крае подростки избили 11-летнего мальчика - РИА Новости, 10.06.2024

В Красноярском крае подростки избили 11-летнего мальчика

Полицейские выясняют обстоятельства избиения 11-летнего мальчика в Назаровском районе Красноярского края, потерпевшего избили подростки на автобусной остановке, РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:20

2024-06-10T09:20

2024-06-10T09:20

происшествия

назаровский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства избиения 11-летнего мальчика в Назаровском районе Красноярского края, потерпевшего избили подростки на автобусной остановке, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале. Часть видео без звука с инцидентом появилась в воскресенье в социальных сетях. На кадрах видно, как подросток с силой бьет мальчика. Отмечается, что за кадром осталась группа подростков, которая наблюдала за происходящим, а один из них снимал всё на телефон. "В дежурную часть поступило сообщение от матери 11-летнего мальчика, которая сообщила, что ее сына избили на остановке общественного транспорта в деревне Чердынь Назаровского района. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении. Потерпевшему мальчику назначили судебно-медицинскую экспертизу. Личность всех подростков установлена.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910500593.html

назаровский район

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, назаровский район, красноярский край