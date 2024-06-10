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В Красноярском крае подростки избили 11-летнего мальчика - РИА Новости, 10.06.2024
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09:20 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/malchik-1951867056.html
В Красноярском крае подростки избили 11-летнего мальчика
В Красноярском крае подростки избили 11-летнего мальчика - РИА Новости, 10.06.2024
В Красноярском крае подростки избили 11-летнего мальчика
Полицейские выясняют обстоятельства избиения 11-летнего мальчика в Назаровском районе Красноярского края, потерпевшего избили подростки на автобусной остановке, РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:20
2024-06-10T09:20
происшествия
назаровский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства избиения 11-летнего мальчика в Назаровском районе Красноярского края, потерпевшего избили подростки на автобусной остановке, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале. Часть видео без звука с инцидентом появилась в воскресенье в социальных сетях. На кадрах видно, как подросток с силой бьет мальчика. Отмечается, что за кадром осталась группа подростков, которая наблюдала за происходящим, а один из них снимал всё на телефон. "В дежурную часть поступило сообщение от матери 11-летнего мальчика, которая сообщила, что ее сына избили на остановке общественного транспорта в деревне Чердынь Назаровского района. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении. Потерпевшему мальчику назначили судебно-медицинскую экспертизу. Личность всех подростков установлена.
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назаровский район
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происшествия, назаровский район, красноярский край
Происшествия, Назаровский район, Красноярский край
В Красноярском крае подростки избили 11-летнего мальчика

В Красноярском крае подростки избили 11-летнего мальчика и сняли на видео

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства избиения 11-летнего мальчика в Назаровском районе Красноярского края, потерпевшего избили подростки на автобусной остановке, сообщает УМВД по региону в Telegram-канале.
Часть видео без звука с инцидентом появилась в воскресенье в социальных сетях. На кадрах видно, как подросток с силой бьет мальчика. Отмечается, что за кадром осталась группа подростков, которая наблюдала за происходящим, а один из них снимал всё на телефон.
"В дежурную часть поступило сообщение от матери 11-летнего мальчика, которая сообщила, что ее сына избили на остановке общественного транспорта в деревне Чердынь Назаровского района. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Потерпевшему мальчику назначили судебно-медицинскую экспертизу. Личность всех подростков установлена.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
В Забайкалье нашли всех подростков, избивавших младшеклассников в школе
20 ноября 2023, 09:52
 
ПроисшествияНазаровский районКрасноярский край
 
 
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