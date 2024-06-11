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В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов - РИА Новости, 11.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
01:09 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/magaziny-1952081182.html
В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов
В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов - РИА Новости, 11.06.2024
В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов
Порядка 60 тысяч активных интернет-магазинов сейчас работают в России, рынок высококонкурентный, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T01:09
2024-06-11T01:09
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Порядка 60 тысяч активных интернет-магазинов сейчас работают в России, рынок высококонкурентный, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "У нас довольно высококонкурентный рынок, и каждый продавец выбирает подходящие ему каналы реализации своих товаров. В России на данный момент около 60 тысяч интернет-магазинов, и это только те, кто активно продает какие-то товары", - заявил он. При этом, по словам Соколова, в последнее время сложился тренд и на развитие специализированных магазинов - например, с техникой и электроникой или в сфере DIY. К ним обращаются не только для покупки товара, но и за онлайн-консультацией специалиста, помощью с выбором, точными характеристиками и широким спектром товаров из одной категории. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Новости
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экономика, технологии, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов

Глава АКИТ Соколов: в России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов

© iStock.com / Maksym BelchenkoДевушка с ноутбуком и банковской картой
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© iStock.com / Maksym Belchenko
Девушка с ноутбуком и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Порядка 60 тысяч активных интернет-магазинов сейчас работают в России, рынок высококонкурентный, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"У нас довольно высококонкурентный рынок, и каждый продавец выбирает подходящие ему каналы реализации своих товаров. В России на данный момент около 60 тысяч интернет-магазинов, и это только те, кто активно продает какие-то товары", - заявил он.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
На ПМЭФ подписали более тысячи соглашений почти на 6,5 триллиона рублей
Вчера, 14:26
При этом, по словам Соколова, в последнее время сложился тренд и на развитие специализированных магазинов - например, с техникой и электроникой или в сфере DIY. К ним обращаются не только для покупки товара, но и за онлайн-консультацией специалиста, помощью с выбором, точными характеристиками и широким спектром товаров из одной категории.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

 ПМЭФ-2024. SUP-Завтрак

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

ПМЭФ-2024. Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

ПМЭФ-2024. Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
 
 
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