https://ria.ru/20240611/magaziny-1952081182.html
В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов
В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов - РИА Новости, 11.06.2024
В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов
Порядка 60 тысяч активных интернет-магазинов сейчас работают в России, рынок высококонкурентный, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T01:09
2024-06-11T01:09
2024-06-11T01:09
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948628163_0:116:3070:1843_1920x0_80_0_0_16c3d4dfd3f066f149530a36cd98bdb7.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Порядка 60 тысяч активных интернет-магазинов сейчас работают в России, рынок высококонкурентный, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "У нас довольно высококонкурентный рынок, и каждый продавец выбирает подходящие ему каналы реализации своих товаров. В России на данный момент около 60 тысяч интернет-магазинов, и это только те, кто активно продает какие-то товары", - заявил он. При этом, по словам Соколова, в последнее время сложился тренд и на развитие специализированных магазинов - например, с техникой и электроникой или в сфере DIY. К ним обращаются не только для покупки товара, но и за онлайн-консультацией специалиста, помощью с выбором, точными характеристиками и широким спектром товаров из одной категории. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240610/pmef-1951953317.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948628163_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f44c209fe2fbf4cf6068e8cc31e3184.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов
Глава АКИТ Соколов: в России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Порядка 60 тысяч активных интернет-магазинов сейчас работают в России, рынок высококонкурентный, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"У нас довольно высококонкурентный рынок, и каждый продавец выбирает подходящие ему каналы реализации своих товаров. В России на данный момент около 60 тысяч интернет-магазинов, и это только те, кто активно продает какие-то товары", - заявил он.
При этом, по словам Соколова, в последнее время сложился тренд и на развитие специализированных магазинов - например, с техникой и электроникой или в сфере DIY. К ним обращаются не только для покупки товара, но и за онлайн-консультацией специалиста, помощью с выбором, точными характеристиками и широким спектром товаров из одной категории.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8