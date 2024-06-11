https://ria.ru/20240611/magaziny-1952081182.html

В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов

В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов - РИА Новости, 11.06.2024

В России работают около 60 тысяч активных интернет-магазинов

Порядка 60 тысяч активных интернет-магазинов сейчас работают в России, рынок высококонкурентный, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T01:09

2024-06-11T01:09

2024-06-11T01:09

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948628163_0:116:3070:1843_1920x0_80_0_0_16c3d4dfd3f066f149530a36cd98bdb7.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Порядка 60 тысяч активных интернет-магазинов сейчас работают в России, рынок высококонкурентный, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "У нас довольно высококонкурентный рынок, и каждый продавец выбирает подходящие ему каналы реализации своих товаров. В России на данный момент около 60 тысяч интернет-магазинов, и это только те, кто активно продает какие-то товары", - заявил он. При этом, по словам Соколова, в последнее время сложился тренд и на развитие специализированных магазинов - например, с техникой и электроникой или в сфере DIY. К ним обращаются не только для покупки товара, но и за онлайн-консультацией специалиста, помощью с выбором, точными характеристиками и широким спектром товаров из одной категории. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240610/pmef-1951953317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)