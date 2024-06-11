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"Желание выиграть". Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 11.06.2024 (обновлено: 12:42 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/lavtiya-1952143693.html
"Желание выиграть". Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России
"Желание выиграть". Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 11.06.2024
"Желание выиграть". Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России
На июльском саммите НАТО следует снять ограничения для Украины на удары по территории России, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Politico. "Мы... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:18
2024-06-11T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
эдгарс ринкевичс
украина
нато
латвия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На июльском саммите НАТО следует снять ограничения для Украины на удары по территории России, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Politico. "Мы все понимаем, что если действительно есть желание выиграть войну, то должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены в том числе в глубине территории России, при условии, что это законные военные цели", — сказал он. Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
https://ria.ru/20240611/ritter-1952135973.html
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в мире, россия, эдгарс ринкевичс, украина, нато, латвия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Эдгарс Ринкевичс, Украина, НАТО, Латвия
"Желание выиграть". Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России

Президент Латвии призвал НАТО снять ограничения на удары по территории РФ

© AP Photo / Darko VojinovicЭдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На июльском саммите НАТО следует снять ограничения для Украины на удары по территории России, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Politico.

"Мы все понимаем, что если действительно есть желание выиграть войну, то должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены в том числе в глубине территории России, при условии, что это законные военные цели", — сказал он.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"Даже не начавшись". В США сообщили Украине плохие новости
Вчера, 11:53
Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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Вчера, 09:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭдгарс РинкевичсУкраинаНАТОЛатвия
 
 
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