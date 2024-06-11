https://ria.ru/20240611/lavtiya-1952143693.html

"Желание выиграть". Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России

"Желание выиграть". Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 11.06.2024

"Желание выиграть". Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России

На июльском саммите НАТО следует снять ограничения для Украины на удары по территории России, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Politico. "Мы... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:18

2024-06-11T12:18

2024-06-11T12:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На июльском саммите НАТО следует снять ограничения для Украины на удары по территории России, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Politico. "Мы все понимаем, что если действительно есть желание выиграть войну, то должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены в том числе в глубине территории России, при условии, что это законные военные цели", — сказал он. Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.

https://ria.ru/20240611/ritter-1952135973.html

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952104368.html

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