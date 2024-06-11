https://ria.ru/20240611/kuba-1952135875.html

Российские военные корабли 12 июня зайдут на Кубу

Российские военные корабли 12 июня зайдут на Кубу - РИА Новости, 11.06.2024

Российские военные корабли 12 июня зайдут на Кубу

Отряд российских кораблей 12 июня прибудет на Кубу, сообщил РИА Новости главком ВМФ Александр Моисеев. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:53

2024-06-11T11:53

2024-06-11T13:25

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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 11 июн — РИА Новости. Отряд российских кораблей 12 июня прибудет на Кубу, сообщил РИА Новости главком ВМФ Александр Моисеев."Двенадцатого числа отряд боевых кораблей Северного флота, это публичная информация, да, это так, я подтверждаю. Это в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что этот визит — лишь одна из задач дальнего похода.Моисеев уточнил, что флагман отряда — фрегат с современным оружием на борту, в состав также входит атомная подводная лодка.На прошлой неделе Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" вместе с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12-17 июня.CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими".

https://ria.ru/20240607/ssha-1951194101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

куба, вмф рф, россия, безопасность