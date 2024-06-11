Российские военные корабли 12 июня зайдут на Кубу
Главком ВМФ: несколько российских кораблей 12 июня посетят Кубу
© AP Photo / Javier GaleanoКубинцы приветствуют корабль ВМФ России в порту Гаваны
© AP Photo / Javier Galeano
Кубинцы приветствуют корабль ВМФ России в порту Гаваны. Архивное фото
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 11 июн — РИА Новости. Отряд российских кораблей 12 июня прибудет на Кубу, сообщил РИА Новости главком ВМФ Александр Моисеев.
"Двенадцатого числа отряд боевых кораблей Северного флота, это публичная информация, да, это так, я подтверждаю. Это в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что этот визит — лишь одна из задач дальнего похода.
Моисеев уточнил, что флагман отряда — фрегат с современным оружием на борту, в состав также входит атомная подводная лодка.
На прошлой неделе Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" вместе с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12-17 июня.
CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что корабли ВМС США будут следить за визитом российских кораблей. Один из собеседников телеканала уточнил, что в Вашингтоне не рассматривают ситуацию как угрозу, но американские корабли развернут "для слежения за русскими".