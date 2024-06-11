https://ria.ru/20240611/iran-1952215288.html

БРИКС позволит Ирану лучше противостоять санкциям, заявил МИД страны

БРИКС позволит Ирану лучше противостоять санкциям, заявил МИД страны - РИА Новости, 11.06.2024

БРИКС позволит Ирану лучше противостоять санкциям, заявил МИД страны

Членство в объединении БРИКС, как и стремление исключить доллар из финансовых отношений, позволит Тегерану более эффективно справляться с санкциями, заявил во... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:13

2024-06-11T16:13

2024-06-11T16:13

в мире

иран

брикс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Членство в объединении БРИКС, как и стремление исключить доллар из финансовых отношений, позволит Тегерану более эффективно справляться с санкциями, заявил во вторник в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. "Иран полон решимости и серьезно намерен дедолларизировать свои финансовые отношения, чтобы иметь возможность более эффективно противостоять санкциям. Эта решимость есть и в БРИКС, поэтому эта синергия может серьезно и эффективно удовлетворить интересы Исламской Республики Иран", - сказал Багери Кяни. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20240304/briks-1931074303.html

иран

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, брикс