БРИКС позволит Ирану лучше противостоять санкциям, заявил МИД страны
МИД Ирана: членство в БРИКС позволит более эффективно справляться с санкциями
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Членство в объединении БРИКС, как и стремление исключить доллар из финансовых отношений, позволит Тегерану более эффективно справляться с санкциями, заявил во вторник в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
"Иран полон решимости и серьезно намерен дедолларизировать свои финансовые отношения, чтобы иметь возможность более эффективно противостоять санкциям. Эта решимость есть и в БРИКС, поэтому эта синергия может серьезно и эффективно удовлетворить интересы Исламской Республики Иран", - сказал Багери Кяни.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.