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Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 11.06.2024
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15:53 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/iran-1952208935.html
Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана
Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 11.06.2024
Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана
Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:53
2024-06-11T15:53
в мире
иран
брикс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. "С момента начала официального членства Ирана в БРИКС Тегеран смог использовать различные возможности этого объединения для достижения своих целей", - сказал Багери Кяни. Исполняющий обязанности главы иранского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера предложение, сделанное ЮАР ныне покойным президентом Ирана Эбрахимом Раиси: тот предложил провести встречу глав стран-членов БРИКС, посвященную ситуации в секторе Газа. Состоявшаяся встреча не имела прецедентов, так как, по словам Багери Кяни, впервые "объединение, основные задачи которого лежат в экономической и торговой сферах, занялось важной международной неэкономической и некоммерческой проблемой". Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20240610/briks-1951901458.html
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в мире, иран, брикс
В мире, Иран, БРИКС
Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана

И.о. главы МИД: Иран за полгода в БРИКС уже смог достичь некоторых целей

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаг Ирана. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
"С момента начала официального членства Ирана в БРИКС Тегеран смог использовать различные возможности этого объединения для достижения своих целей", - сказал Багери Кяни.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания
10 июня, 11:42
Исполняющий обязанности главы иранского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера предложение, сделанное ЮАР ныне покойным президентом Ирана Эбрахимом Раиси: тот предложил провести встречу глав стран-членов БРИКС, посвященную ситуации в секторе Газа. Состоявшаяся встреча не имела прецедентов, так как, по словам Багери Кяни, впервые "объединение, основные задачи которого лежат в экономической и торговой сферах, занялось важной международной неэкономической и некоммерческой проблемой".
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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