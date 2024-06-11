https://ria.ru/20240611/iran-1952208935.html

Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана

Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 11.06.2024

Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана

Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:53

2024-06-11T15:53

2024-06-11T15:53

в мире

иран

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. "С момента начала официального членства Ирана в БРИКС Тегеран смог использовать различные возможности этого объединения для достижения своих целей", - сказал Багери Кяни. Исполняющий обязанности главы иранского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера предложение, сделанное ЮАР ныне покойным президентом Ирана Эбрахимом Раиси: тот предложил провести встречу глав стран-членов БРИКС, посвященную ситуации в секторе Газа. Состоявшаяся встреча не имела прецедентов, так как, по словам Багери Кяни, впервые "объединение, основные задачи которого лежат в экономической и торговой сферах, занялось важной международной неэкономической и некоммерческой проблемой". Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20240610/briks-1951901458.html

https://ria.ru/20240608/briks-1951587226.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, брикс