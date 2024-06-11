Заммэра Бирюков: более двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги на фоне высотного здания на Кудринской площади в Москве
Российские флаги на фоне высотного здания на Кудринской площади в Москве
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами в преддверии Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.
"В честь праздника оформили флагами главные московские мосты, в их числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Новоарбатский, Большой Устьинский и Краснохолмский. В общей сложности установлено более двух тысяч флаговых конструкций", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что праздничное оформление появилось возле зданий Минобороны РФ, Госдумы и Совета Федерации. Перед нижней палатой парламента установили 18 флагов, над главным входом разместится 10-метровое фасадное панно с надписью "12 июня".
"Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в среду на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.