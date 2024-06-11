https://ria.ru/20240611/flagi-1952196428.html

Заммэра Бирюков: более двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня России

Заммэра Бирюков: более двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня России - РИА Новости, 11.06.2024

Заммэра Бирюков: более двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня России

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами в преддверии Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:29

2024-06-11T15:29

2024-06-11T15:29

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петр бирюков

госдума рф

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами в преддверии Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков. "В честь праздника оформили флагами главные московские мосты, в их числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Новоарбатский, Большой Устьинский и Краснохолмский. В общей сложности установлено более двух тысяч флаговых конструкций", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что праздничное оформление появилось возле зданий Минобороны РФ, Госдумы и Совета Федерации. Перед нижней палатой парламента установили 18 флагов, над главным входом разместится 10-метровое фасадное панно с надписью "12 июня". "Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в среду на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20240506/moskva-1944058526.html

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Алёна Пава

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