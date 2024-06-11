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Заммэра Бирюков: более двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня России - РИА Новости, 11.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:29 11.06.2024
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Заммэра Бирюков: более двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня России
Заммэра Бирюков: более двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня России - РИА Новости, 11.06.2024
Заммэра Бирюков: более двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня России
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами в преддверии Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:29
2024-06-11T15:29
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городское хозяйство москвы
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новый арбат
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами в преддверии Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков. "В честь праздника оформили флагами главные московские мосты, в их числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Новоарбатский, Большой Устьинский и Краснохолмский. В общей сложности установлено более двух тысяч флаговых конструкций", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что праздничное оформление появилось возле зданий Минобороны РФ, Госдумы и Совета Федерации. Перед нижней палатой парламента установили 18 флагов, над главным входом разместится 10-метровое фасадное панно с надписью "12 июня". "Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в среду на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
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общество, городское хозяйство москвы, россия, москва, новый арбат, петр бирюков, госдума рф, совет федерации рф, день россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Россия, Москва, Новый Арбат, Петр Бирюков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, День России

Заммэра Бирюков: более двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги на фоне высотного здания на Кудринской площади в Москве
Российские флаги на фоне высотного здания на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Российские флаги на фоне высотного здания на Кудринской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами в преддверии Дня России, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.
"В честь праздника оформили флагами главные московские мосты, в их числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Новоарбатский, Большой Устьинский и Краснохолмский. В общей сложности установлено более двух тысяч флаговых конструкций", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что праздничное оформление появилось возле зданий Минобороны РФ, Госдумы и Совета Федерации. Перед нижней палатой парламента установили 18 флагов, над главным входом разместится 10-метровое фасадное панно с надписью "12 июня".
"Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в среду на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыРоссияМоскваНовый АрбатПетр БирюковГосдума РФСовет Федерации РФДень России
 
 
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