https://ria.ru/20240611/elektroseti-1952147452.html

Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны

Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны - РИА Новости, 11.06.2024

Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал военным РФ вопрос о том, считают ли в Кремле законной военной целью гражданские электросети Украины. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:23

2024-06-11T12:23

2024-06-11T12:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923366250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e16208c35c4da8346936dc175f787708.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал военным РФ вопрос о том, считают ли в Кремле законной военной целью гражданские электросети Украины. "Это нужно спрашивать у наших военных, но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность