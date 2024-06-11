https://ria.ru/20240611/elektroseti-1952147452.html
Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны
Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны - РИА Новости, 11.06.2024
Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал военным РФ вопрос о том, считают ли в Кремле законной военной целью гражданские электросети Украины. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:23
2024-06-11T12:23
2024-06-11T12:49
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал военным РФ вопрос о том, считают ли в Кремле законной военной целью гражданские электросети Украины. "Это нужно спрашивать у наших военных, но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны
Песков: спросите МО РФ, являются ли электросети Украины законной военной целью