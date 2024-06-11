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Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 11.06.2024 (обновлено: 12:49 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/elektroseti-1952147452.html
Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны
Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны - РИА Новости, 11.06.2024
Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал военным РФ вопрос о том, считают ли в Кремле законной военной целью гражданские электросети Украины. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:23
2024-06-11T12:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал военным РФ вопрос о том, считают ли в Кремле законной военной целью гражданские электросети Украины. "Это нужно спрашивать у наших военных, но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Кремль переадресовал вопрос об ударах по электросетям Украины в Минобороны

Песков: спросите МО РФ, являются ли электросети Украины законной военной целью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал военным РФ вопрос о том, считают ли в Кремле законной военной целью гражданские электросети Украины.
"Это нужно спрашивать у наших военных, но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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