https://ria.ru/20240611/dtp-1952249012.html

Водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли две девочки

Водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли две девочки - РИА Новости, 11.06.2024

Водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли две девочки

Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 4 годам колонии водителя грузовика, устроившего ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:06

2024-06-11T18:06

2024-06-11T18:12

происшествия

авто

ленинградская область

сестрорецк

ford motor

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 4 годам колонии водителя грузовика, устроившего ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, в котором погибли две девочки, сообщила прокуратура региона. Седьмого сентября 2023 года на 59-м километре трассы "Скандинавия" водитель тягача Scania по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет (спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка). От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте, еще 10 человек пострадали. Как информирует прокуратура Ленобласти, Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор в отношении 32-летнего Давронова Шахбоза. Он признан виновным по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц". "С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести и общественной опасности преступления суд приговорил Давронова к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", – говорится в сообщении. Давронов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

https://ria.ru/20240608/dtp-1951689588.html

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ленинградская область

сестрорецк

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происшествия, авто, ленинградская область, сестрорецк, ford motor