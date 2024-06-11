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Водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли две девочки - РИА Новости, 11.06.2024
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18:06 11.06.2024 (обновлено: 18:12 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/dtp-1952249012.html
Водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли две девочки
Водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли две девочки - РИА Новости, 11.06.2024
Водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли две девочки
Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 4 годам колонии водителя грузовика, устроившего ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:06
2024-06-11T18:12
происшествия
авто
ленинградская область
сестрорецк
ford motor
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 4 годам колонии водителя грузовика, устроившего ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, в котором погибли две девочки, сообщила прокуратура региона. Седьмого сентября 2023 года на 59-м километре трассы "Скандинавия" водитель тягача Scania по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет (спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка). От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте, еще 10 человек пострадали. Как информирует прокуратура Ленобласти, Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор в отношении 32-летнего Давронова Шахбоза. Он признан виновным по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц". "С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести и общественной опасности преступления суд приговорил Давронова к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", – говорится в сообщении. Давронов будет отбывать наказание в колонии общего режима.
https://ria.ru/20240608/dtp-1951689588.html
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происшествия, авто, ленинградская область, сестрорецк, ford motor
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Сестрорецк, Ford Motor
Водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли две девочки

Суд Ленобласти осудил на 4 года водителя, по вине которого погибли 2 девочки

© Кадр видео очевидцаМесто ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Место ДТП на трассе Скандинавия в Ленинградской области
© Кадр видео очевидца
Место ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 4 годам колонии водителя грузовика, устроившего ДТП с несовершеннолетними велосипедистками, в котором погибли две девочки, сообщила прокуратура региона.
Седьмого сентября 2023 года на 59-м километре трассы "Скандинавия" водитель тягача Scania по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет (спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка). От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте, еще 10 человек пострадали.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять пассажиров
8 июня, 19:14
Как информирует прокуратура Ленобласти, Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор в отношении 32-летнего Давронова Шахбоза. Он признан виновным по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц".
"С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести и общественной опасности преступления суд приговорил Давронова к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", – говорится в сообщении.
Давронов будет отбывать наказание в колонии общего режима.
ДТП с пассажирским автобусом в Новокузнецком районе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший
9 июня, 08:51
 
ПроисшествияАвтоЛенинградская областьСестрорецкFord Motor
 
 
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