https://ria.ru/20240611/chilingarov-1952238569.html
Госдума прекратила полномочия Чилингарова
Госдума прекратила полномочия Чилингарова - РИА Новости, 11.06.2024
Госдума прекратила полномочия Чилингарова
Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочий депутата Артура Чилингарова в связи с его кончиной. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:33
2024-06-11T17:33
2024-06-11T17:33
северный полюс
россия
ленинград
артур чилингаров
госдума рф
российская академия наук
политика
умер депутат госдумы чилингаров
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочий депутата Артура Чилингарова в связи с его кончиной. Чилингаров умер на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни. Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности "океанолог". С 1963 по 1965 годы – инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22". Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России. Награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Чилингаров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Северный полюс, Россия, Ленинград, Артур Чилингаров, Госдума РФ, Российская академия наук, Политика, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Госдума прекратила полномочия Чилингарова
ГД досрочно прекратила полномочия депутата Артура Чилингарова в связи со смертью
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочий депутата Артура Чилингарова в связи с его кончиной.
Чилингаров умер на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни.
Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности "океанолог". С 1963 по 1965 годы – инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22".
Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России.
Награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Чилингаров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.