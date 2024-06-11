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Госдума прекратила полномочия Чилингарова - РИА Новости, 11.06.2024
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17:33 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/chilingarov-1952238569.html
Госдума прекратила полномочия Чилингарова
Госдума прекратила полномочия Чилингарова - РИА Новости, 11.06.2024
Госдума прекратила полномочия Чилингарова
Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочий депутата Артура Чилингарова в связи с его кончиной. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:33
2024-06-11T17:33
северный полюс
россия
ленинград
артур чилингаров
госдума рф
российская академия наук
политика
умер депутат госдумы чилингаров
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочий депутата Артура Чилингарова в связи с его кончиной. Чилингаров умер на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни. Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности "океанолог". С 1963 по 1965 годы – инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22". Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России. Награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Чилингаров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html
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северный полюс, россия, ленинград, артур чилингаров, госдума рф, российская академия наук, политика, умер депутат госдумы чилингаров
Северный полюс, Россия, Ленинград, Артур Чилингаров, Госдума РФ, Российская академия наук, Политика, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Госдума прекратила полномочия Чилингарова

ГД досрочно прекратила полномочия депутата Артура Чилингарова в связи со смертью

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров
Депутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Депутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочий депутата Артура Чилингарова в связи с его кончиной.
Чилингаров умер на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни.
Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым
2 июня, 16:32
Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности "океанолог". С 1963 по 1965 годы – инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22".
Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России.
Награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Чилингаров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ
1 июня, 21:58
 
Северный полюсРоссияЛенинградАртур ЧилингаровГосдума РФРоссийская академия наукПолитикаУмер депутат Госдумы Чилингаров
 
 
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