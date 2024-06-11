https://ria.ru/20240611/chilingarov-1952238569.html

Госдума прекратила полномочия Чилингарова

Госдума прекратила полномочия Чилингарова - РИА Новости, 11.06.2024

Госдума прекратила полномочия Чилингарова

Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочий депутата Артура Чилингарова в связи с его кончиной. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:33

2024-06-11T17:33

2024-06-11T17:33

северный полюс

россия

ленинград

артур чилингаров

госдума рф

российская академия наук

политика

умер депутат госдумы чилингаров

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочий депутата Артура Чилингарова в связи с его кончиной. Чилингаров умер на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни. Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности "океанолог". С 1963 по 1965 годы – инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22". Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне "Академик Федоров", в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" на дно океана в точке Северного полюса. "Мир-1" (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне "Академик Федоров" Чилингарову было присвоено звание Героя России. Награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Чилингаров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.

https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

северный полюс, россия, ленинград, артур чилингаров, госдума рф, российская академия наук, политика, умер депутат госдумы чилингаров