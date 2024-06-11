https://ria.ru/20240611/briks-1952178980.html

БРИКС не пытается изолироваться от мира, заявил Лавров

БРИКС не пытается изолироваться от мира, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024

БРИКС не пытается изолироваться от мира, заявил Лавров

Объединение БРИКС не претендует на роль полюса в геополитике и не пытается обособиться от остального мира, государства-члены БРИКС заинтересованы в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:26

2024-06-11T14:26

2024-06-11T14:47

брикс

в мире

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Объединение БРИКС не претендует на роль полюса в геополитике и не пытается обособиться от остального мира, государства-члены БРИКС заинтересованы в справедливости на мировой арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Не БРИКС занимается обособлением от остального мира. Напротив, БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене. БРИКС не претендует на роль некоего полюса. Полюсов в полицентричном мире будет гораздо больше", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брикс, в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)