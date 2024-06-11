https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952085638.html

Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker

Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker - РИА Новости, 11.06.2024

Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker

Российский разведывательно-ударный дрон "Русак" уничтожил в зоне СВО БТР американского производства Stryker, который стоит в 1000 раз больше данного БПЛА - 1... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T03:03

2024-06-11T03:03

2024-06-11T03:31

специальная военная операция на украине

технологии

москва

московский авиационный институт

мгту имени баумана

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российский разведывательно-ударный дрон "Русак" уничтожил в зоне СВО БТР американского производства Stryker, который стоит в 1000 раз больше данного БПЛА - 1 миллион долларов, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данного БПЛА - компании "Стратим". "Русак" представлен на выставке Helirussia-2024, которая проходит в период с 10 по 12 июня в Москве. "Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортёр Stryker - это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США", - рассказал разработчик. Компания "Стратим" (Москва) специализирующаяся на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников с искусственным интеллектом и машинным зрением, была основана в 2022 году. Ее "Костяк" составляют специалисты - выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана. Предприятие названо в честь сказочной птицы Стратим из древнеславянской мифологии.

https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html

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технологии, москва, московский авиационный институт, мгту имени баумана, безопасность, вооруженные силы рф