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Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker
Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker - РИА Новости, 11.06.2024
Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker
Российский разведывательно-ударный дрон "Русак" уничтожил в зоне СВО БТР американского производства Stryker, который стоит в 1000 раз больше данного БПЛА - 1... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:03
2024-06-11T03:03
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российский разведывательно-ударный дрон "Русак" уничтожил в зоне СВО БТР американского производства Stryker, который стоит в 1000 раз больше данного БПЛА - 1 миллион долларов, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данного БПЛА - компании "Стратим". "Русак" представлен на выставке Helirussia-2024, которая проходит в период с 10 по 12 июня в Москве. "Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортёр Stryker - это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США", - рассказал разработчик. Компания "Стратим" (Москва) специализирующаяся на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников с искусственным интеллектом и машинным зрением, была основана в 2022 году. Ее "Костяк" составляют специалисты - выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана. Предприятие названо в честь сказочной птицы Стратим из древнеславянской мифологии.
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технологии, москва, московский авиационный институт, мгту имени баумана, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Москва, Московский авиационный институт, МГТУ имени Баумана, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker
БПЛА "Русак" уничтожил в зоне СВО американский БТР стоимостью миллион долларов