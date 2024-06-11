Рейтинг@Mail.ru
Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 11.06.2024 (обновлено: 03:31 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952085638.html
Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker
Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker - РИА Новости, 11.06.2024
Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker
Российский разведывательно-ударный дрон "Русак" уничтожил в зоне СВО БТР американского производства Stryker, который стоит в 1000 раз больше данного БПЛА - 1... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:03
2024-06-11T03:31
специальная военная операция на украине
технологии
москва
московский авиационный институт
мгту имени баумана
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855944520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0b3c73d7d08673985d5d9aa607e42b3.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российский разведывательно-ударный дрон "Русак" уничтожил в зоне СВО БТР американского производства Stryker, который стоит в 1000 раз больше данного БПЛА - 1 миллион долларов, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данного БПЛА - компании "Стратим". "Русак" представлен на выставке Helirussia-2024, которая проходит в период с 10 по 12 июня в Москве. "Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортёр Stryker - это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США", - рассказал разработчик. Компания "Стратим" (Москва) специализирующаяся на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников с искусственным интеллектом и машинным зрением, была основана в 2022 году. Ее "Костяк" составляют специалисты - выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана. Предприятие названо в честь сказочной птицы Стратим из древнеславянской мифологии.
https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html
https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855944520_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_64d57b8e1215f4f676a2d98c7b67ea12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, московский авиационный институт, мгту имени баумана, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Москва, Московский авиационный институт, МГТУ имени Баумана, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский дрон за тысячу долларов уничтожил дорогой БТР Stryker

БПЛА "Русак" уничтожил в зоне СВО американский БТР стоимостью миллион долларов

© Фото : Sgt. Jerod HathawayБТР M1126 Stryker
БТР M1126 Stryker - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Sgt. Jerod Hathaway
БТР M1126 Stryker. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российский разведывательно-ударный дрон "Русак" уничтожил в зоне СВО БТР американского производства Stryker, который стоит в 1000 раз больше данного БПЛА - 1 миллион долларов, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данного БПЛА - компании "Стратим".
"Русак" представлен на выставке Helirussia-2024, которая проходит в период с 10 по 12 июня в Москве.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"Россия ответит". В Китае высказались о конфликте на Украине
02:30
"Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортёр Stryker - это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США", - рассказал разработчик.
Компания "Стратим" (Москва) специализирующаяся на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников с искусственным интеллектом и машинным зрением, была основана в 2022 году.
Ее "Костяк" составляют специалисты - выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана. Предприятие названо в честь сказочной птицы Стратим из древнеславянской мифологии.
Применение робота Лягушка в боевых условиях на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"
4 июня, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииМоскваМосковский авиационный институтМГТУ имени БауманаБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала