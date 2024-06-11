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Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России - РИА Новости, 11.06.2024
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23:03 11.06.2024 (обновлено: 23:30 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/belousov-1952296208.html
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России - РИА Новости, 11.06.2024
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России
Президент Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности России, следует из указа на портале официального опубликования... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:03
2024-06-11T23:30
россия
андрей белоусов
владимир путин
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
николай патрушев
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности России, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов."Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Белоусова А.Р. — министра обороны", — говорится в документе.Согласно указу, помощник президента Николай Патрушев сохранил место постоянного члена Совбеза.В число постоянных членов также входят:Председатель Совета безопасности — Владимир Путин.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html
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россия, андрей белоусов, владимир путин, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), николай патрушев
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Николай Патрушев
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности России, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.
"Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Белоусова А.Р. — министра обороны", — говорится в документе.
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Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006-2008 годах он был заместителем министра экономического развития. С 2008 по 2012 — директор департамента экономики и финансов правительства. В 2012-2013 годах занимал должность министра экономического развития. В июне 2013-го Белоусов стал помощником президента, а в июне 2018-го его переназначили на этот пост. В январе 2020-го он получил должность первого заместителя председателя правительства. В мае 2024 года Белоусов стал министром обороны России.

Согласно указу, помощник президента Николай Патрушев сохранил место постоянного члена Совбеза.
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В число постоянных членов также входят:
  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • руководитель администрации президента Антон Вайно;
  • председатель Государственной думы Вячеслав Володин;
  • спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов;
  • глава МВД Владимир Колокольцев;
  • глава МИД Сергей Лавров;
  • председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко;
  • заместитель председатель Совбеза Дмитрий Медведев;
  • премьер-министр Михаил Мишустин;
  • директор СВР Сергей Нарышкин;
  • секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Председатель Совета безопасности — Владимир Путин.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
 
РоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Николай Патрушев
 
 
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