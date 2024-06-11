Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России

Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006-2008 годах он был заместителем министра экономического развития. С 2008 по 2012 — директор департамента экономики и финансов правительства. В 2012-2013 годах занимал должность министра экономического развития. В июне 2013-го Белоусов стал помощником президента, а в июне 2018-го его переназначили на этот пост. В январе 2020-го он получил должность первого заместителя председателя правительства. В мае 2024 года Белоусов стал министром обороны России.