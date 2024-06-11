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Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур - РИА Новости, 11.06.2024
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Туризм
 
10:10 11.06.2024 (обновлено: 14:11 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/baykonur-1952116166.html
Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур
Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур - РИА Новости, 11.06.2024
Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур
Два француза пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания, рассказал РИА Новости источник на космодроме. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:10
2024-06-11T14:11
туризм
байконур (город)
казахстан
франция
роскосмос
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Два француза пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания, рассказал РИА Новости источник на космодроме.&quot;Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали классический путь: вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, второй француз не смог самостоятельно помочь товарищу и побежал обратно к трассе."Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", — добавил источник.Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".По данным из открытых источников, средняя температура на Байконуре в июне днем составляет плюс 33 градуса.
https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html
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байконур (город), казахстан, франция, роскосмос, в мире, туризм
Туризм, Байконур (город), Казахстан, Франция, Роскосмос, В мире, Туризм
Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур

Французы пытались попасть на территорию Байконура, один умер от обезвоживания

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкКосмодром Байконур
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космодром Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Два француза пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания, рассказал РИА Новости источник на космодроме.
«

"Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали классический путь: вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", — сказал собеседник агентства.

По его словам, второй француз не смог самостоятельно помочь товарищу и побежал обратно к трассе.
"Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", — добавил источник.
Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".
По данным из открытых источников, средняя температура на Байконуре в июне днем составляет плюс 33 градуса.
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