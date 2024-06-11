https://ria.ru/20240611/baykonur-1952116166.html

Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур

Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур - РИА Новости, 11.06.2024

Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур

Два француза пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания, рассказал РИА Новости источник на космодроме. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:10

2024-06-11T10:10

2024-06-11T14:11

туризм

байконур (город)

казахстан

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роскосмос

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туризм

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Два француза пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания, рассказал РИА Новости источник на космодроме."Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали классический путь: вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", — сказал собеседник агентства.По его словам, второй француз не смог самостоятельно помочь товарищу и побежал обратно к трассе."Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", — добавил источник.Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".По данным из открытых источников, средняя температура на Байконуре в июне днем составляет плюс 33 градуса.

https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html

байконур (город)

казахстан

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

байконур (город), казахстан, франция, роскосмос, в мире, туризм