Отставной полковник армии США пристыдил Байдена за речь в Нормандии
Отставной полковник армии США: ветеранам было бы стыдно за слова Байдена 6 июня
© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американским ветеранам было бы стыдно из-за антироссийских комментариев американского президента США Джо Байдена в ходе торжественных мероприятий в рамках годовщины высадки союзников в Нормандии: чистая политическая пропаганда, а не дань уважения мужеству героев тех событий, заявил РИА Новости отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф.
Байден ранее в ходе визита во Францию по случаю 80-летию со дня высадки войск союзников в Нормандии заявил, что сражавшиеся против нацистской Германии солдаты Второй мировой войны "хотели бы, чтобы США выступили против России" в наши дни. Кроме того, американский президент во время турне так и не упомянул о роли СССР в победе над фашизмом.
"Ветеранам было бы стыдно за то, что делает сегодня Байден", - сказал Вандергрифф. Отставной полковник отметил, что подобные высказывания Байдена - вовсе не дань мужеству ветеранов, а унижение и насмешка над ними из-за собственных эгоистичных политических амбиций.
"То, что сказал Байден, - ужасно. Очевидно, что это исторически неточно. Спичрайтеры должны были это знать. Это было сделано в целях чисто политической пропаганды. Вся речь Байдена была ужасной, это была предвыборная речь, хотя ее следовало посвятить ветеранам, которые стояли на сцене позади него, и тем, кто сражался за освобождение Европы от нацистов", - подчеркнул Вандергрифф. Эксперт подчеркнул, что, основываясь на собственный 40-летний опыт в исследованиях в области боевых действий и стратегии, нынешний хозяин Белого дома "является худшим, самым коррумпированным и слабым президентом, который у нас когда-либо был".
Несмотря на то что Советский Союз внес решающий вклад в обеду над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашения принять участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.
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