https://ria.ru/20240611/bayden-1952263211.html

Отставной полковник армии США пристыдил Байдена за речь в Нормандии

Отставной полковник армии США пристыдил Байдена за речь в Нормандии - РИА Новости, 11.06.2024

Отставной полковник армии США пристыдил Байдена за речь в Нормандии

Американским ветеранам было бы стыдно из-за антироссийских комментариев американского президента США Джо Байдена в ходе торжественных мероприятий в рамках... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:03

2024-06-11T19:03

2024-06-11T19:03

в мире

сша

джо байден

франция

великая отечественная война (1941-1945)

нормандия

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американским ветеранам было бы стыдно из-за антироссийских комментариев американского президента США Джо Байдена в ходе торжественных мероприятий в рамках годовщины высадки союзников в Нормандии: чистая политическая пропаганда, а не дань уважения мужеству героев тех событий, заявил РИА Новости отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф. Байден ранее в ходе визита во Францию по случаю 80-летию со дня высадки войск союзников в Нормандии заявил, что сражавшиеся против нацистской Германии солдаты Второй мировой войны "хотели бы, чтобы США выступили против России" в наши дни. Кроме того, американский президент во время турне так и не упомянул о роли СССР в победе над фашизмом. "Ветеранам было бы стыдно за то, что делает сегодня Байден", - сказал Вандергрифф. Отставной полковник отметил, что подобные высказывания Байдена - вовсе не дань мужеству ветеранов, а унижение и насмешка над ними из-за собственных эгоистичных политических амбиций. "То, что сказал Байден, - ужасно. Очевидно, что это исторически неточно. Спичрайтеры должны были это знать. Это было сделано в целях чисто политической пропаганды. Вся речь Байдена была ужасной, это была предвыборная речь, хотя ее следовало посвятить ветеранам, которые стояли на сцене позади него, и тем, кто сражался за освобождение Европы от нацистов", - подчеркнул Вандергрифф. Эксперт подчеркнул, что, основываясь на собственный 40-летний опыт в исследованиях в области боевых действий и стратегии, нынешний хозяин Белого дома "является худшим, самым коррумпированным и слабым президентом, который у нас когда-либо был". Несмотря на то что Советский Союз внес решающий вклад в обеду над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашения принять участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html

https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html

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франция

нормандия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, франция, великая отечественная война (1941-1945), нормандия, вторая мировая война (1939-1945)