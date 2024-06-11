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Отставной полковник армии США пристыдил Байдена за речь в Нормандии - РИА Новости, 11.06.2024
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19:03 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/bayden-1952263211.html
Отставной полковник армии США пристыдил Байдена за речь в Нормандии
Отставной полковник армии США пристыдил Байдена за речь в Нормандии - РИА Новости, 11.06.2024
Отставной полковник армии США пристыдил Байдена за речь в Нормандии
Американским ветеранам было бы стыдно из-за антироссийских комментариев американского президента США Джо Байдена в ходе торжественных мероприятий в рамках... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:03
2024-06-11T19:03
в мире
сша
джо байден
франция
великая отечественная война (1941-1945)
нормандия
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американским ветеранам было бы стыдно из-за антироссийских комментариев американского президента США Джо Байдена в ходе торжественных мероприятий в рамках годовщины высадки союзников в Нормандии: чистая политическая пропаганда, а не дань уважения мужеству героев тех событий, заявил РИА Новости отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф. Байден ранее в ходе визита во Францию по случаю 80-летию со дня высадки войск союзников в Нормандии заявил, что сражавшиеся против нацистской Германии солдаты Второй мировой войны "хотели бы, чтобы США выступили против России" в наши дни. Кроме того, американский президент во время турне так и не упомянул о роли СССР в победе над фашизмом. "Ветеранам было бы стыдно за то, что делает сегодня Байден", - сказал Вандергрифф. Отставной полковник отметил, что подобные высказывания Байдена - вовсе не дань мужеству ветеранов, а унижение и насмешка над ними из-за собственных эгоистичных политических амбиций. "То, что сказал Байден, - ужасно. Очевидно, что это исторически неточно. Спичрайтеры должны были это знать. Это было сделано в целях чисто политической пропаганды. Вся речь Байдена была ужасной, это была предвыборная речь, хотя ее следовало посвятить ветеранам, которые стояли на сцене позади него, и тем, кто сражался за освобождение Европы от нацистов", - подчеркнул Вандергрифф. Эксперт подчеркнул, что, основываясь на собственный 40-летний опыт в исследованиях в области боевых действий и стратегии, нынешний хозяин Белого дома "является худшим, самым коррумпированным и слабым президентом, который у нас когда-либо был". Несмотря на то что Советский Союз внес решающий вклад в обеду над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашения принять участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html
https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html
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в мире, сша, джо байден, франция, великая отечественная война (1941-1945), нормандия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, США, Джо Байден, Франция, Великая Отечественная война (1941-1945), Нормандия, Вторая мировая война (1939-1945)
Отставной полковник армии США пристыдил Байдена за речь в Нормандии

Отставной полковник армии США: ветеранам было бы стыдно за слова Байдена 6 июня

© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американским ветеранам было бы стыдно из-за антироссийских комментариев американского президента США Джо Байдена в ходе торжественных мероприятий в рамках годовщины высадки союзников в Нормандии: чистая политическая пропаганда, а не дань уважения мужеству героев тех событий, заявил РИА Новости отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф.
Байден ранее в ходе визита во Францию по случаю 80-летию со дня высадки войск союзников в Нормандии заявил, что сражавшиеся против нацистской Германии солдаты Второй мировой войны "хотели бы, чтобы США выступили против России" в наши дни. Кроме того, американский президент во время турне так и не упомянул о роли СССР в победе над фашизмом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Рядовой Райан спасает Зеленского. Запад защищал Украину в Нормандии
7 июня, 08:00
"Ветеранам было бы стыдно за то, что делает сегодня Байден", - сказал Вандергрифф. Отставной полковник отметил, что подобные высказывания Байдена - вовсе не дань мужеству ветеранов, а унижение и насмешка над ними из-за собственных эгоистичных политических амбиций.
"То, что сказал Байден, - ужасно. Очевидно, что это исторически неточно. Спичрайтеры должны были это знать. Это было сделано в целях чисто политической пропаганды. Вся речь Байдена была ужасной, это была предвыборная речь, хотя ее следовало посвятить ветеранам, которые стояли на сцене позади него, и тем, кто сражался за освобождение Европы от нацистов", - подчеркнул Вандергрифф. Эксперт подчеркнул, что, основываясь на собственный 40-летний опыт в исследованиях в области боевых действий и стратегии, нынешний хозяин Белого дома "является худшим, самым коррумпированным и слабым президентом, который у нас когда-либо был".
Несмотря на то что Советский Союз внес решающий вклад в обеду над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашения принять участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Запад отказался от своего главного сокровища
6 июня, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденФранцияВеликая Отечественная война (1941-1945)НормандияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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