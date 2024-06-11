https://ria.ru/20240611/baltimor-1952081787.html

В США полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора

В США полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора - РИА Новости, 11.06.2024

В США полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора

Военные инженеры и спасатели в США полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора, где в марте рухнул мост, для коммерческого судоходства,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T01:42

2024-06-11T01:42

2024-06-11T01:59

сша

балтимор

в мире

мэриленд

обрушение моста в балтиморе

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Военные инженеры и спасатели в США полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора, где в марте рухнул мост, для коммерческого судоходства, говорится в заявлении американской армии."Объединенное командование для реагирования на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки, Инженерный корпус армии США и руководитель службы спасения и дайвинга ВМС сегодня восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри… для коммерческого морского транзита в порт Балтимор", - говорится в сообщении американских военных.Указывается, что проходимость канала восстановлена до 700 футов в ширину и 50 футов в глубину (213 и 15 метров соответственно). В понедельник силы объединенного командования провели проверку канала и подтвердили безопасность судоходства. Службы реагирования продолжат устранять оставшиеся стальные обломки рухнувшего моста, однако их наличие, как отмечается, уже не влияет на безопасность прохода судов.В конце апреля Белый дом сообщал, что первые крупные суда прошли в порт через канал, который расчищают от обломков рухнувшего моста. Там пообещали, что в полную силу один из крупнейших портов атлантического побережья США заработает к концу мая.Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост KeyBridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.

https://ria.ru/20240502/most-1943579051.html

https://ria.ru/20240402/baltimor-1937300716.html

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мэриленд

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сша, балтимор, в мире, мэриленд, обрушение моста в балтиморе