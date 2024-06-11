https://ria.ru/20240611/arest-1952183146.html

Москвича арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой

Москвича арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой - РИА Новости, 11.06.2024

Москвича арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой

Нагатинский райсуд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за ношение футболки с проукраинской нацистской символикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:42

2024-06-11T14:42

2024-06-11T14:42

происшествия

россия

степан бандера

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Нагатинский райсуд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за ношение футболки с проукраинской нацистской символикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы Евсеев Андрей Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказал собеседник агентства. Согласно постановлению суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, на Евсееве была надета футболка с изображением бандеровского трезубца и надписью "SLAVA UKRAINI". Вину Евсеев признал и в содеянном раскаялся. Ранее столичный суд арестовал на 7 суток студентку Викторию Мумрину из-за кулона с бандеровским трезубцем. ВС РФ 17 ноября 2014 года признал экстремистской всеукраинскую организацию "Тризуб"* им. Степана Бандеры и запретил ее деятельность на территории России. В январе 2024 года Минюст РФ внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20231209/sud-1914829856.html

https://ria.ru/20240426/tatuirovka-1942404957.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, степан бандера