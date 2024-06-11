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Москвича арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой - РИА Новости, 11.06.2024
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14:42 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/arest-1952183146.html
Москвича арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой
Москвича арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой - РИА Новости, 11.06.2024
Москвича арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой
Нагатинский райсуд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за ношение футболки с проукраинской нацистской символикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:42
2024-06-11T14:42
происшествия
россия
степан бандера
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Нагатинский райсуд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за ношение футболки с проукраинской нацистской символикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы Евсеев Андрей Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказал собеседник агентства. Согласно постановлению суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, на Евсееве была надета футболка с изображением бандеровского трезубца и надписью "SLAVA UKRAINI". Вину Евсеев признал и в содеянном раскаялся. Ранее столичный суд арестовал на 7 суток студентку Викторию Мумрину из-за кулона с бандеровским трезубцем. ВС РФ 17 ноября 2014 года признал экстремистской всеукраинскую организацию "Тризуб"* им. Степана Бандеры и запретил ее деятельность на территории России. В январе 2024 года Минюст РФ внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20231209/sud-1914829856.html
https://ria.ru/20240426/tatuirovka-1942404957.html
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происшествия, россия, степан бандера
Происшествия, Россия, Степан Бандера
Москвича арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой

Суд арестовал москвича на 10 суток за ношение футболки с бандеровским трезубцем

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Нагатинский райсуд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за ношение футболки с проукраинской нацистской символикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы Евсеев Андрей Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказал собеседник агентства.
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Согласно постановлению суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, на Евсееве была надета футболка с изображением бандеровского трезубца и надписью "SLAVA UKRAINI". Вину Евсеев признал и в содеянном раскаялся.
Ранее столичный суд арестовал на 7 суток студентку Викторию Мумрину из-за кулона с бандеровским трезубцем.
ВС РФ 17 ноября 2014 года признал экстремистской всеукраинскую организацию "Тризуб"* им. Степана Бандеры и запретил ее деятельность на территории России.
В январе 2024 года Минюст РФ внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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