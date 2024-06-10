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В Москве студентке дали семь суток за кулон с экстремистской символикой
В Москве студентке дали семь суток за кулон с экстремистской символикой - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве студентке дали семь суток за кулон с экстремистской символикой
Нагатинский суд Москвы назначил семь суток административного ареста студентке Виктории Мумриной из-за кулона с бандеровским трезубцем, следует из постановления... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:14
2024-06-10T15:14
2024-06-10T15:14
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степан бандера
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы назначил семь суток административного ареста студентке Виктории Мумриной из-за кулона с бандеровским трезубцем, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. "На шее [у Мумриной] находилась цепочка с кулоном из цветного металла, на кулоне изображен символ украинской организации "Тризуб им. фио"*… что является нацистской атрибутикой или символикой… Данная символика является экстремистской на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2014 г ", - говорится в документе. ВС РФ 17 ноября 2014 года признал экстремистской всеукраинскую организацию "Тризуб"* им. Степана Бандеры и запретил ее деятельность на территории России. Девушка, студентка первого курса Института деловой карьеры, в судебном заседании признала свою вину и пояснила, что не знала о том, что на кулоне изображен символ экстремистской организации. Суд 4 июня признал Мумрину виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и назначил ей семь суток административного ареста.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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происшествия, россия, степан бандера
Происшествия, Россия, Степан Бандера
В Москве студентке дали семь суток за кулон с экстремистской символикой
Суд в Москве студентке дали семь суток за кулон с бандеровским трезубцем
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы назначил семь суток административного ареста студентке Виктории Мумриной из-за кулона с бандеровским трезубцем, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"На шее [у Мумриной] находилась цепочка с кулоном из цветного металла, на кулоне изображен символ украинской организации "Тризуб им. фио"*… что является нацистской атрибутикой или символикой… Данная символика является экстремистской на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2014 г ", - говорится в документе.
ВС РФ 17 ноября 2014 года признал экстремистской всеукраинскую организацию "Тризуб"* им. Степана Бандеры и запретил ее деятельность на территории России.
Девушка, студентка первого курса Института деловой карьеры, в судебном заседании признала свою вину и пояснила, что не знала о том, что на кулоне изображен символ экстремистской организации.
Суд 4 июня признал Мумрину виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и назначил ей семь суток административного ареста.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации