https://ria.ru/20240610/simvolika-1951967022.html

В Москве студентке дали семь суток за кулон с экстремистской символикой

В Москве студентке дали семь суток за кулон с экстремистской символикой - РИА Новости, 10.06.2024

В Москве студентке дали семь суток за кулон с экстремистской символикой

Нагатинский суд Москвы назначил семь суток административного ареста студентке Виктории Мумриной из-за кулона с бандеровским трезубцем, следует из постановления... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:14

2024-06-10T15:14

2024-06-10T15:14

происшествия

россия

степан бандера

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы назначил семь суток административного ареста студентке Виктории Мумриной из-за кулона с бандеровским трезубцем, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. "На шее [у Мумриной] находилась цепочка с кулоном из цветного металла, на кулоне изображен символ украинской организации "Тризуб им. фио"*… что является нацистской атрибутикой или символикой… Данная символика является экстремистской на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2014 г ", - говорится в документе. ВС РФ 17 ноября 2014 года признал экстремистской всеукраинскую организацию "Тризуб"* им. Степана Бандеры и запретил ее деятельность на территории России. Девушка, студентка первого курса Института деловой карьеры, в судебном заседании признала свою вину и пояснила, что не знала о том, что на кулоне изображен символ экстремистской организации. Суд 4 июня признал Мумрину виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и назначил ей семь суток административного ареста.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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происшествия, россия, степан бандера