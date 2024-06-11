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В Петербурге задержали мужчину за убийство девушки в 1997 году - РИА Новости, 11.06.2024
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10:28 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/arest-1952118918.html
В Петербурге задержали мужчину за убийство девушки в 1997 году
В Петербурге задержали мужчину за убийство девушки в 1997 году - РИА Новости, 11.06.2024
В Петербурге задержали мужчину за убийство девушки в 1997 году
Полиция Санкт-Петербурга задержала бывшего участника криминальной группировки 1990-х годов по делу об убийстве проститутки, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:28
2024-06-11T10:28
происшествия
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала бывшего участника криминальной группировки 1990-х годов по делу об убийстве проститутки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Под утро 7 марта 1997 года после ночного загула мужчина решил воспользоваться услугами проституток, вызвав их к себе домой на Планерную улицу. Однако, когда к дому подъехали "Жигули" с тремя путанами и сутенером, заказчик, будучи в невменяемом состоянии, открыл по ним стрельбу из пистолета, после чего скрылся. Одна из девушек, 19 лет, получила смертельное ранение в сердце", – рассказали в полиции. По оперативным данным, в то время мужчина входил в одну из многочисленных криминальных группировок. По факту убийства следственными органами было возбуждено уголовное дело. Когда преступление раскрыли, фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. В дальнейшем сыщики установили, что обвиняемый "залег на дно", отмечают в ГУМВД. Он приобрел поддельные документы на чужое имя, отошел от криминальных дел и "тихо жил в Приморском районе, последние годы зарабатывая на жизнь заказами на мелкий ремонт в квартирах". "Десятого июня... сотрудники регионального управления уголовного розыска у дома 122 по Гражданскому проспекту в Санкт-Петербурге задержали находящегося в федеральном розыске 56-летнего уроженца Карелии, обвиняемого в убийстве, совершенном 27 лет назад... В настоящее время он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231118/killer-1910139588.html
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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, приморский район
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район
В Петербурге задержали мужчину за убийство девушки в 1997 году

В Петербурге задержали экс-участника криминальной группировки 1990-х годов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала бывшего участника криминальной группировки 1990-х годов по делу об убийстве проститутки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"Под утро 7 марта 1997 года после ночного загула мужчина решил воспользоваться услугами проституток, вызвав их к себе домой на Планерную улицу. Однако, когда к дому подъехали "Жигули" с тремя путанами и сутенером, заказчик, будучи в невменяемом состоянии, открыл по ним стрельбу из пистолета, после чего скрылся. Одна из девушек, 19 лет, получила смертельное ранение в сердце", – рассказали в полиции.
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По оперативным данным, в то время мужчина входил в одну из многочисленных криминальных группировок.
По факту убийства следственными органами было возбуждено уголовное дело. Когда преступление раскрыли, фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.
В дальнейшем сыщики установили, что обвиняемый "залег на дно", отмечают в ГУМВД. Он приобрел поддельные документы на чужое имя, отошел от криминальных дел и "тихо жил в Приморском районе, последние годы зарабатывая на жизнь заказами на мелкий ремонт в квартирах".
"Десятого июня... сотрудники регионального управления уголовного розыска у дома 122 по Гражданскому проспекту в Санкт-Петербурге задержали находящегося в федеральном розыске 56-летнего уроженца Карелии, обвиняемого в убийстве, совершенном 27 лет назад... В настоящее время он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", – говорится в сообщении.
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