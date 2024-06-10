https://ria.ru/20240610/vyplata-1951964123.html

Единовременную выплату контрактникам увеличили в КЧР до 1,5 млн рублей

Единовременную выплату контрактникам увеличили в КЧР до 1,5 млн рублей - РИА Новости, 10.06.2024

Единовременную выплату контрактникам увеличили в КЧР до 1,5 млн рублей

Сумму единовременных выплат всем, кто заключил в Карачаево-Черкесии контракт с министерством обороны РФ на службу в Вооруженных силах России, увеличили с... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:04

2024-06-10T15:04

2024-06-10T15:04

карачаево-черкесская республика

жилье

россия

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

социальные выплаты

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сумму единовременных выплат всем, кто заключил в Карачаево-Черкесии контракт с министерством обороны РФ на службу в Вооруженных силах России, увеличили с понедельника до 1,5 миллиона рублей, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Из них 195 тысяч рублей – единовременная выплата от министерства обороны Российской Федерации и 1 миллион 305 тысяч - единовременная выплата от региона. "Также для всех наших военнослужащих в Карачаево-Черкесии приняты и действуют 43 региональные меры поддержки. В первоочередном порядке полностью внедрен федеральный стандарт из 20 мер поддержки. В дополнение к нему установили 23 собственные меры поддержки", - написал Темрезов. Он отметил, что среди них - выплата регионального материнского капитала, начиная с первого ребенка, пособия на основании социального контракта, медицинская помощь и реабилитация, компенсация расходов на газификацию жилья, пребывание в детских садах, предоставление земельного участка отдельным категориям военнослужащих, помощь с переобучением и трудоустройством и другое. "Мы регулярно получаем информацию из зоны СВО, где наши земляки выполняют боевые задачи. Мы знаем об их мужестве, готовности выполнять свой гражданский долг, защищая Родину. Наш долг – поддержать бойцов и их семьи. Мы гордимся нашими героями!" - резюмировал Темрезов.

https://ria.ru/20240520/makhachkala-1947192906.html

https://ria.ru/20240126/strakhovanie-1923663266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, россия, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), социальные выплаты