https://ria.ru/20240610/vyplata-1951964123.html
Единовременную выплату контрактникам увеличили в КЧР до 1,5 млн рублей
Единовременную выплату контрактникам увеличили в КЧР до 1,5 млн рублей - РИА Новости, 10.06.2024
Единовременную выплату контрактникам увеличили в КЧР до 1,5 млн рублей
Сумму единовременных выплат всем, кто заключил в Карачаево-Черкесии контракт с министерством обороны РФ на службу в Вооруженных силах России, увеличили с... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:04
2024-06-10T15:04
2024-06-10T15:04
карачаево-черкесская республика
жилье
россия
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
социальные выплаты
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сумму единовременных выплат всем, кто заключил в Карачаево-Черкесии контракт с министерством обороны РФ на службу в Вооруженных силах России, увеличили с понедельника до 1,5 миллиона рублей, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Из них 195 тысяч рублей – единовременная выплата от министерства обороны Российской Федерации и 1 миллион 305 тысяч - единовременная выплата от региона. "Также для всех наших военнослужащих в Карачаево-Черкесии приняты и действуют 43 региональные меры поддержки. В первоочередном порядке полностью внедрен федеральный стандарт из 20 мер поддержки. В дополнение к нему установили 23 собственные меры поддержки", - написал Темрезов. Он отметил, что среди них - выплата регионального материнского капитала, начиная с первого ребенка, пособия на основании социального контракта, медицинская помощь и реабилитация, компенсация расходов на газификацию жилья, пребывание в детских садах, предоставление земельного участка отдельным категориям военнослужащих, помощь с переобучением и трудоустройством и другое. "Мы регулярно получаем информацию из зоны СВО, где наши земляки выполняют боевые задачи. Мы знаем об их мужестве, готовности выполнять свой гражданский долг, защищая Родину. Наш долг – поддержать бойцов и их семьи. Мы гордимся нашими героями!" - резюмировал Темрезов.
https://ria.ru/20240520/makhachkala-1947192906.html
https://ria.ru/20240126/strakhovanie-1923663266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), социальные выплаты
Карачаево-Черкесская Республика, Жилье, Россия, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Социальные выплаты
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сумму единовременных выплат всем, кто заключил в Карачаево-Черкесии контракт с министерством обороны РФ на службу в Вооруженных силах России, увеличили с понедельника до 1,5 миллиона рублей, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
Из них 195 тысяч рублей – единовременная выплата от министерства обороны Российской Федерации и 1 миллион 305 тысяч - единовременная выплата от региона.
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"Также для всех наших военнослужащих в Карачаево-Черкесии приняты и действуют 43 региональные меры поддержки. В первоочередном порядке полностью внедрен федеральный стандарт из 20 мер поддержки. В дополнение к нему установили 23 собственные меры поддержки", - написал Темрезов.
Он отметил, что среди них - выплата регионального материнского капитала, начиная с первого ребенка, пособия на основании социального контракта, медицинская помощь и реабилитация, компенсация расходов на газификацию жилья, пребывание в детских садах, предоставление земельного участка отдельным категориям военнослужащих, помощь с переобучением и трудоустройством и другое.
"Мы регулярно получаем информацию из зоны СВО, где наши земляки выполняют боевые задачи. Мы знаем об их мужестве, готовности выполнять свой гражданский долг, защищая Родину. Наш долг – поддержать бойцов и их семьи. Мы гордимся нашими героями!" - резюмировал Темрезов
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