https://ria.ru/20240610/vybory-1951907480.html

Эксперт прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Эксперт прокомментировал итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Эксперт прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Евросоюз не изменит политику по отношению к России после выборов в Европарламент, так как ведущую роль в нем по-прежнему будет играть Европейская народная... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:52

2024-06-10T11:52

2024-06-10T11:52

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Евросоюз не изменит политику по отношению к России после выборов в Европарламент, так как ведущую роль в нем по-прежнему будет играть Европейская народная партия (ЕНП), а Урсула фон дер Ляйен, вероятнее всего, сохранит за собой пост главы исполнительного органа ЕС - Еврокомиссии, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, предположив, что пересмотрена будет только климатическая и миграционная повестка. Первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтвердили лидерство поддерживающей нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ЕНП. Она уже заявила, что будет работать в ЕП с теми, кто разделяет с ней общие цели, в том числе по поддержке Украины. "Европейская народная партия (ЕНП) - это объединение, там несколько партий. Основу составляют Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (блок ХДС/ХСС), они вышли победителями. Они не только заняли первое место, как и в прошлый раз, но и на шесть мандатов увеличили свою численность и преимущество над социал-демократами", - сказал Топорнин в беседе с агентством. Он добавил, что правым партиям, несмотря на выросшую поддержку избирателей, всё равно ее не хватает, чтобы противостоять ЕНП. По его словам, пострадала либеральная часть коалиции, которую составляли проигравшие правым французские партии. "Шансы на переизбрание Урсулы фон дер Ляйен возросли. Всё склоняются к тому, что на 90% она явный кандидат и победитель выборов главы Еврокомиссии", - подчеркнул Топорнин. Эксперт отмечает, что изменений в политике Брюсселя по отношению к России ожидать не стоит. "Всё равно главная политическая сила остается той же самой. ЕНП увеличила свое представительство, социал-демократы остались при своих, только сдали либералы. Но втроем у них больше половины голосов", - сказал он. По его словам, внутренняя политика ЕС может кардинально поменяться по двум направлениям: зеленая повестка и отношение к миграции. "Зеленые потерпели серьезное поражение. Люди недовольны тем, что дорожают коммунальные услуги, топливо только из-за того, что надо зеленую экономику проводить. С этим люди не согласны", - подчеркнул Топорнин, добавив, что именно на это были направлены протесты аграриев в Европе. Он также заявил, что миграционная политика ЕС будет направлена на ограничение потоков беженцев. "Рост популярности праворадикальных партий как раз базируется на современной антимиграционной кампании... Основы миграционной политики будут пересматриваться", - отметил эксперт. Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

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