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Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.06.2024

Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в понедельник вечером с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом на полях совета министров... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:10

2024-06-10T20:10

2024-06-10T20:10

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брикс

крушение вертолета президента ирана

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в понедельник вечером с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом на полях совета министров иностранных дел БРИКС Ранее в понедельник Лавров провел встречи с министрами иностранных дел Китая, Ирана, Бразилии, ЮАР, Эфиопии, Лаоса, Шри-Ланки, Таиланда и Казахстана. "Здорово, что вы приехали сейчас, нам вас не хватало с утра, но мы будем с удовольствием наслаждаться вашей компанией завтра. Я думаю, что вас уведомили о тех дискуссиях, которые у нас были. Завтра у нас диалог с приглашенными друзьями", - сказал Лавров в начале встречи. В ответ глава саудовского МИД поблагодарил за приглашение и отметил, что Нижний Новгород очень красивый город.

https://ria.ru/20240515/biznes-1946095726.html

россия

саудовская аравия

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в мире, россия, саудовская аравия, китай, сергей лавров, брикс, крушение вертолета президента ирана