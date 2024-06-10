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Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.06.2024
Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в понедельник вечером с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом на полях совета министров... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:10
2024-06-10T20:10
2024-06-10T20:10
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в понедельник вечером с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом на полях совета министров иностранных дел БРИКС Ранее в понедельник Лавров провел встречи с министрами иностранных дел Китая, Ирана, Бразилии, ЮАР, Эфиопии, Лаоса, Шри-Ланки, Таиланда и Казахстана. "Здорово, что вы приехали сейчас, нам вас не хватало с утра, но мы будем с удовольствием наслаждаться вашей компанией завтра. Я думаю, что вас уведомили о тех дискуссиях, которые у нас были. Завтра у нас диалог с приглашенными друзьями", - сказал Лавров в начале встречи. В ответ глава саудовского МИД поблагодарил за приглашение и отметил, что Нижний Новгород очень красивый город.
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в мире, россия, саудовская аравия, китай, сергей лавров, брикс, крушение вертолета президента ирана
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Китай, Сергей Лавров, БРИКС, Крушение вертолета президента Ирана
Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии в Нижнем новгороде