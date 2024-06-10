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Лавров обсудил вклад ЮАР в урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952028141.html
Лавров обсудил вклад ЮАР в урегулирование конфликта на Украине
Лавров обсудил вклад ЮАР в урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 10.06.2024
Лавров обсудил вклад ЮАР в урегулирование конфликта на Украине
Главы МИД России Сергей Лавров и ЮАР Наледи Пандор обсудили в Нижнем Новгороде дальнейшие возможности вклада Претории и ряда других представителей Глобального... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:26
2024-06-10T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
юар
сергей лавров
наледи пандор
украина
брикс
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и ЮАР Наледи Пандор обсудили в Нижнем Новгороде дальнейшие возможности вклада Претории и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта на Украине, заявили в МИД РФ. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что в ходе обмена мнениями по ближневосточной проблематике выражена озабоченность продолжающейся эскалацией в зоне палестино-израильского противостояния. Также были рассмотрены некоторые аспекты ситуации на африканском и европейском континентах. "Были обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы российско-южноафриканского стратегического партнерства с акцентом на расширение торгово-экономического сотрудничества. Подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении политического диалога и нацеленность на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других международных площадках", - отметили в МИД.
https://ria.ru/20240517/konferentsiya-1946596674.html
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в мире, россия, юар, сергей лавров, наледи пандор, украина, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ЮАР, Сергей Лавров, Наледи Пандор, Украина, БРИКС
Лавров обсудил вклад ЮАР в урегулирование конфликта на Украине

Лавров и глава МИД ЮАР обсудили вклад Претории в урегулирование на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и ЮАР Наледи Пандор обсудили в Нижнем Новгороде дальнейшие возможности вклада Претории и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта на Украине, заявили в МИД РФ.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что в ходе обмена мнениями по ближневосточной проблематике выражена озабоченность продолжающейся эскалацией в зоне палестино-израильского противостояния. Также были рассмотрены некоторые аспекты ситуации на африканском и европейском континентах.
"Были обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы российско-южноафриканского стратегического партнерства с акцентом на расширение торгово-экономического сотрудничества. Подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении политического диалога и нацеленность на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других международных площадках", - отметили в МИД.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЮАРСергей ЛавровНаледи ПандорУкраинаБРИКС
 
 
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