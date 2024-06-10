Лавров обсудил вклад ЮАР в урегулирование конфликта на Украине
Лавров и глава МИД ЮАР обсудили вклад Претории в урегулирование на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и ЮАР Наледи Пандор обсудили в Нижнем Новгороде дальнейшие возможности вклада Претории и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта на Украине, заявили в МИД РФ.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что в ходе обмена мнениями по ближневосточной проблематике выражена озабоченность продолжающейся эскалацией в зоне палестино-израильского противостояния. Также были рассмотрены некоторые аспекты ситуации на африканском и европейском континентах.
"Были обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы российско-южноафриканского стратегического партнерства с акцентом на расширение торгово-экономического сотрудничества. Подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении политического диалога и нацеленность на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других международных площадках", - отметили в МИД.