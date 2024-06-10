https://ria.ru/20240610/ukraina-1952028141.html

Лавров обсудил вклад ЮАР в урегулирование конфликта на Украине

Лавров обсудил вклад ЮАР в урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 10.06.2024

Лавров обсудил вклад ЮАР в урегулирование конфликта на Украине

Главы МИД России Сергей Лавров и ЮАР Наледи Пандор обсудили в Нижнем Новгороде дальнейшие возможности вклада Претории и ряда других представителей Глобального... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:26

2024-06-10T18:26

2024-06-10T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

наледи пандор

украина

брикс

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и ЮАР Наледи Пандор обсудили в Нижнем Новгороде дальнейшие возможности вклада Претории и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта на Украине, заявили в МИД РФ. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что в ходе обмена мнениями по ближневосточной проблематике выражена озабоченность продолжающейся эскалацией в зоне палестино-израильского противостояния. Также были рассмотрены некоторые аспекты ситуации на африканском и европейском континентах. "Были обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы российско-южноафриканского стратегического партнерства с акцентом на расширение торгово-экономического сотрудничества. Подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении политического диалога и нацеленность на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других международных площадках", - отметили в МИД.

https://ria.ru/20240517/konferentsiya-1946596674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, юар, сергей лавров, наледи пандор, украина, брикс