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Переговоры по Украине должны включать обе стороны, заявил МИД Бразилии - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:07 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952025545.html
Переговоры по Украине должны включать обе стороны, заявил МИД Бразилии
Переговоры по Украине должны включать обе стороны, заявил МИД Бразилии - РИА Новости, 10.06.2024
Переговоры по Украине должны включать обе стороны, заявил МИД Бразилии
Бразилия выступает за переговоры по Украине, в которых участвовали бы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:07
2024-06-10T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мауру виейра
россия
бразилия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Бразилия выступает за переговоры по Украине, в которых участвовали бы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в преддверии швейцарской конференции по Украине. Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в мероприятии. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. "Что касается Украины, я считаю, что все страны хотят начала переговоров, которые бы включали обе стороны. Бразилия готова отстаивать и продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными. Инициативах, которые будут включать обе стороны и где можно было бы серьезно и открыто обсудить вопросы", - сказал Виейра. Газета O Globo сообщила, что Бразилия на конференции по Украине будет представлена чиновником невысокого ранга, который не уполномочен принимать решений. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, но Москва не планировала участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
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в мире, украина, мауру виейра, россия, бразилия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мауру Виейра, Россия, Бразилия
Переговоры по Украине должны включать обе стороны, заявил МИД Бразилии

МИД Бразилии пообещал поддержать переговоры, в которых будут и Россия, и Украина

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе российско-украинских переговоров
Флажки на столе российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе российско-украинских переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Бразилия выступает за переговоры по Украине, в которых участвовали бы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в преддверии швейцарской конференции по Украине.
Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в мероприятии. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Что касается Украины, я считаю, что все страны хотят начала переговоров, которые бы включали обе стороны. Бразилия готова отстаивать и продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными. Инициативах, которые будут включать обе стороны и где можно было бы серьезно и открыто обсудить вопросы", - сказал Виейра.
Газета O Globo сообщила, что Бразилия на конференции по Украине будет представлена чиновником невысокого ранга, который не уполномочен принимать решений.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, но Москва не планировала участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМауру ВиейраРоссияБразилия
 
 
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