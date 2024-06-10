Переговоры по Украине должны включать обе стороны, заявил МИД Бразилии
МИД Бразилии пообещал поддержать переговоры, в которых будут и Россия, и Украина
Флажки на столе российско-украинских переговоров. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Бразилия выступает за переговоры по Украине, в которых участвовали бы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в преддверии швейцарской конференции по Украине.
Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в мероприятии. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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"Что касается Украины, я считаю, что все страны хотят начала переговоров, которые бы включали обе стороны. Бразилия готова отстаивать и продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными. Инициативах, которые будут включать обе стороны и где можно было бы серьезно и открыто обсудить вопросы", - сказал Виейра.
Газета O Globo сообщила, что Бразилия на конференции по Украине будет представлена чиновником невысокого ранга, который не уполномочен принимать решений.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, но Москва не планировала участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.