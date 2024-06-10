https://ria.ru/20240610/ukraina-1952025545.html

Переговоры по Украине должны включать обе стороны, заявил МИД Бразилии

Переговоры по Украине должны включать обе стороны, заявил МИД Бразилии - РИА Новости, 10.06.2024

Переговоры по Украине должны включать обе стороны, заявил МИД Бразилии

Бразилия выступает за переговоры по Украине, в которых участвовали бы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:07

2024-06-10T18:07

2024-06-10T18:07

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Бразилия выступает за переговоры по Украине, в которых участвовали бы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в преддверии швейцарской конференции по Украине. Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в мероприятии. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. "Что касается Украины, я считаю, что все страны хотят начала переговоров, которые бы включали обе стороны. Бразилия готова отстаивать и продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными. Инициативах, которые будут включать обе стороны и где можно было бы серьезно и открыто обсудить вопросы", - сказал Виейра. Газета O Globo сообщила, что Бразилия на конференции по Украине будет представлена чиновником невысокого ранга, который не уполномочен принимать решений. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, но Москва не планировала участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мауру виейра, россия, бразилия