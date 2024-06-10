https://ria.ru/20240610/ukraina-1951939075.html

В швейцарской конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций

В швейцарской конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций - РИА Новости, 10.06.2024

В швейцарской конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций

Девяносто государств и организаций согласились принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, примерно половина делегаций прибудут из стран Европы,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:40

2024-06-10T13:40

2024-06-10T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870801929_0:160:3354:2047_1920x0_80_0_0_62d73ab905ace4b9372dd0394ab72921.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Девяносто государств и организаций согласились принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, примерно половина делегаций прибудут из стран Европы, сообщает швейцарское правительство. "Девяносто государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции", - говорится в заявлении на сайте кабмина. Отмечается, что примерно половина делегаций прибудут в Швейцарию из других европейских государств. По информации правительства Швейцарии, рабочие группы в ходе конференции обсудят вопросы, связанные с ядерной и продовольственной безопасностью, а также гуманитарными проблемами. "К завершению конференции также будет подготовлено заключительное заявление", - указано в релизе. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин или президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария