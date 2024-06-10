https://ria.ru/20240610/ukraina-1951939075.html
В швейцарской конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций
В швейцарской конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций - РИА Новости, 10.06.2024
В швейцарской конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций
Девяносто государств и организаций согласились принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, примерно половина делегаций прибудут из стран Европы,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:40
2024-06-10T13:40
2024-06-10T13:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Девяносто государств и организаций согласились принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, примерно половина делегаций прибудут из стран Европы, сообщает швейцарское правительство. "Девяносто государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции", - говорится в заявлении на сайте кабмина. Отмечается, что примерно половина делегаций прибудут в Швейцарию из других европейских государств. По информации правительства Швейцарии, рабочие группы в ходе конференции обсудят вопросы, связанные с ядерной и продовольственной безопасностью, а также гуманитарными проблемами. "К завершению конференции также будет подготовлено заключительное заявление", - указано в релизе. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин или президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария
В швейцарской конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций
Власти Швейцарии: в саммите по Украине примут участие 90 стран и организаций
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Девяносто государств и организаций согласились принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, примерно половина делегаций прибудут из стран Европы, сообщает швейцарское правительство.
"Девяносто государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции", - говорится в заявлении на сайте кабмина. Отмечается, что примерно половина делегаций прибудут в Швейцарию из других европейских государств.
По информации правительства Швейцарии, рабочие группы в ходе конференции обсудят вопросы, связанные с ядерной и продовольственной безопасностью, а также гуманитарными проблемами. "К завершению конференции также будет подготовлено заключительное заявление", - указано в релизе.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден
, а также председатель КНР Си Цзиньпин
или президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов
ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария
не направляла РФ
приглашения для участия в саммите по Украине, Москва
не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.