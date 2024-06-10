Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте
Экс-премьер Азаров: потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек и вскоре достигнут миллиона, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.
"Точка невозврата" — миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться. Демографы бьют тревогу — в стране очень мало молодых мужчин: сорокалетних более чем в два раза больше, чем двадцатилетних", — написал он.
По словам Азарова, уже сейчас последствия украинского конфликта проявляются для следующего поколения — рождаемость сократилась почти вдвое. Это может привести к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15 процентов по сравнению с 25 процентами в 1993 году, добавил экс-премьер.
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"Помимо потерь на фронте и низкой рождаемости, еще одной проблемой является массовый выезд украинок в возрасте от 18 до 34 лет за границу, преимущественно в страны ЕС. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма на Украине", — заключил он.
В апреле тогдашний глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. При этом, по информации западных СМИ, в ВСУ постоянно жалуются на нехватку личного состава, а военкоматы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Кроме того, киевский режим пытается привлечь в армию больше женщин, что тоже говорит об огромных потерях живой силы.
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