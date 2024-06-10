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Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 10.06.2024 (обновлено: 11:14 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951885375.html
Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте
Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте - РИА Новости, 10.06.2024
Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте
Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек и вскоре достигнут миллиона, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:42
2024-06-10T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек и вскоре достигнут миллиона, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. "Точка невозврата" — миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться. Демографы бьют тревогу — в стране очень мало молодых мужчин: сорокалетних более чем в два раза больше, чем двадцатилетних", — написал он. По словам Азарова, уже сейчас последствия украинского конфликта проявляются для следующего поколения — рождаемость сократилась почти вдвое. Это может привести к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15 процентов по сравнению с 25 процентами в 1993 году, добавил экс-премьер. &quot;Помимо потерь на фронте и низкой рождаемости, еще одной проблемой является массовый выезд украинок в возрасте от 18 до 34 лет за границу, преимущественно в страны ЕС. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма на Украине&quot;, — заключил он.В апреле тогдашний глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. При этом, по информации западных СМИ, в ВСУ постоянно жалуются на нехватку личного состава, а военкоматы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Кроме того, киевский режим пытается привлечь в армию больше женщин, что тоже говорит об огромных потерях живой силы.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте

Экс-премьер Азаров: потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек и вскоре достигнут миллиона, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.
"Точка невозврата" — миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться. Демографы бьют тревогу — в стране очень мало молодых мужчин: сорокалетних более чем в два раза больше, чем двадцатилетних", — написал он.
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По словам Азарова, уже сейчас последствия украинского конфликта проявляются для следующего поколения — рождаемость сократилась почти вдвое. Это может привести к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15 процентов по сравнению с 25 процентами в 1993 году, добавил экс-премьер.
«

"Помимо потерь на фронте и низкой рождаемости, еще одной проблемой является массовый выезд украинок в возрасте от 18 до 34 лет за границу, преимущественно в страны ЕС. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма на Украине", — заключил он.

В апреле тогдашний глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. При этом, по информации западных СМИ, в ВСУ постоянно жалуются на нехватку личного состава, а военкоматы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Кроме того, киевский режим пытается привлечь в армию больше женщин, что тоже говорит об огромных потерях живой силы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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