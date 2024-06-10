https://ria.ru/20240610/ukraina-1951885375.html

Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте

Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте - РИА Новости, 10.06.2024

Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте

Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек и вскоре достигнут миллиона, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:42

2024-06-10T10:42

2024-06-10T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николай азаров (политик)

владимир зеленский

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек и вскоре достигнут миллиона, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. "Точка невозврата" — миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться. Демографы бьют тревогу — в стране очень мало молодых мужчин: сорокалетних более чем в два раза больше, чем двадцатилетних", — написал он. По словам Азарова, уже сейчас последствия украинского конфликта проявляются для следующего поколения — рождаемость сократилась почти вдвое. Это может привести к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15 процентов по сравнению с 25 процентами в 1993 году, добавил экс-премьер. "Помимо потерь на фронте и низкой рождаемости, еще одной проблемой является массовый выезд украинок в возрасте от 18 до 34 лет за границу, преимущественно в страны ЕС. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма на Украине", — заключил он.В апреле тогдашний глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. При этом, по информации западных СМИ, в ВСУ постоянно жалуются на нехватку личного состава, а военкоматы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Кроме того, киевский режим пытается привлечь в армию больше женщин, что тоже говорит об огромных потерях живой силы.

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины