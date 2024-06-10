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В Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов

В Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов - РИА Новости, 10.06.2024

В Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов

Транспортная прокуратура организовала проверку после схода 5 пустых цистерн в Ленинградской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:45

2024-06-10T19:45

2024-06-10T19:45

происшествия

ленинградская область

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после схода 5 пустых цистерн в Ленинградской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Девятого июня 2024 года на станции Лужская при выполнении маневровых работ произошел сход 5 пустых цистерн. Пострадавших и потери груза нет", - говорится в сообщении. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240531/vagony-1949638458.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, северо-западная транспортная прокуратура