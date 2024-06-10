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В Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов - РИА Новости, 10.06.2024
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19:45 10.06.2024
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В Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов
В Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов - РИА Новости, 10.06.2024
В Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов
Транспортная прокуратура организовала проверку после схода 5 пустых цистерн в Ленинградской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:45
2024-06-10T19:45
происшествия
ленинградская область
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после схода 5 пустых цистерн в Ленинградской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Девятого июня 2024 года на станции Лужская при выполнении маневровых работ произошел сход 5 пустых цистерн. Пострадавших и потери груза нет", - говорится в сообщении. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц, сообщает ведомство.
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происшествия, ленинградская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов

Прокуратура: в Ленинградской области пять пустых цистерн сошли с рельсов

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСход цистерн на станции Лужская в Ленинградской области
Сход цистерн на станции Лужская в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Сход цистерн на станции Лужская в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после схода 5 пустых цистерн в Ленинградской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Девятого июня 2024 года на станции Лужская при выполнении маневровых работ произошел сход 5 пустых цистерн. Пострадавших и потери груза нет", - говорится в сообщении.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСход цистерн на станции Лужская в Ленинградской области
Сход цистерн на станции Лужская в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Сход цистерн на станции Лужская в Ленинградской области
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц, сообщает ведомство.
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ПроисшествияЛенинградская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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