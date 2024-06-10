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Икону "Троица" привезут в Троице-Сергиеву лавру к 23 июня, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2024
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Религия
 
13:05 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/troitsa-1951928779.html
Икону "Троица" привезут в Троице-Сергиеву лавру к 23 июня, сообщил источник
Икону "Троица" привезут в Троице-Сергиеву лавру к 23 июня, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2024
Икону "Троица" привезут в Троице-Сергиеву лавру к 23 июня, сообщил источник
Икону "Святая Троица" Андрея Рублева планируют привезти в Свято-Троицкую Сергиеву лавру ко дню Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня, сообщил РИА РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:05
2024-06-10T13:05
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
новости культуры
религия
день святой троицы
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева планируют привезти в Свято-Троицкую Сергиеву лавру ко дню Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви. "Икону Рублева "Троица", как ожидается, доставят в Троице-Сергиеву лавру к празднику Святой Троицы", - сказал собеседник агентства. По традиции в Русской церкви праздники начинают отмечать вечером накануне - всенощным бдением. Ожидается, что уже в субботу 22 июня в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье 23 июня. Привезут ли икону Рублева в лавру уже к 22 июня или только к праздничной литургии 23 июня, источник не уточнил. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В период первой волны советских гонений на Церковь власти изъяли икону наряду с другими ценностями. В 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря, где находилась в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил журналистам, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. По обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Троица" была доставлена в столичный храм Христа Спасителя 5 января – к празднику Рождества Христова. Во время телетрансляции патриаршей рождественской вечерни в храме Христа Спасителя сообщили, что икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру.
https://ria.ru/20240110/troitsa-1920505602.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, новости культуры, религия, день святой троицы
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Новости культуры, Религия, День Святой Троицы
Икону "Троица" привезут в Троице-Сергиеву лавру к 23 июня, сообщил источник

Икону "Троица" Рублева доставят в Троице-Сергиеву лавру к празднику Троицы

© РИА Новости / Виталий БелоусовИкона "Троица" Рублева
Икона Троица Рублева - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Икона "Троица" Рублева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева планируют привезти в Свято-Троицкую Сергиеву лавру ко дню Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви.
"Икону Рублева "Троица", как ожидается, доставят в Троице-Сергиеву лавру к празднику Святой Троицы", - сказал собеседник агентства.
Икона Святая Троица Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Центр Грабаря рассказал о транспортировке "Троицы" в храм Христа Спасителя
10 января, 13:42
По традиции в Русской церкви праздники начинают отмечать вечером накануне - всенощным бдением. Ожидается, что уже в субботу 22 июня в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье 23 июня. Привезут ли икону Рублева в лавру уже к 22 июня или только к праздничной литургии 23 июня, источник не уточнил.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В период первой волны советских гонений на Церковь власти изъяли икону наряду с другими ценностями. В 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря, где находилась в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил журналистам, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия.
По обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Троица" была доставлена в столичный храм Христа Спасителя 5 января – к празднику Рождества Христова. Во время телетрансляции патриаршей рождественской вечерни в храме Христа Спасителя сообщили, что икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру.
Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

Сотрудники компании АРТ-Курьер готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

Сотрудники компании АРТ-Курьер снимают со стенда икону Святая Троица Андрея Рублева перед отправкой ее во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икона доставлена в специальном ящике, который останется на время закрытым.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Икона доставлена в специальном ящике, который останется на время закрытым.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 9

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 9

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 9

Икона доставлена в специальном ящике, который останется на время закрытым.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 9

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 9

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
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