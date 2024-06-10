https://ria.ru/20240610/troitsa-1951928779.html

Икону "Троица" привезут в Троице-Сергиеву лавру к 23 июня, сообщил источник

Икону "Троица" привезут в Троице-Сергиеву лавру к 23 июня, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2024

Икону "Троица" привезут в Троице-Сергиеву лавру к 23 июня, сообщил источник

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева планируют привезти в Свято-Троицкую Сергиеву лавру ко дню Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня, сообщил РИА РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:05

2024-06-10T13:05

2024-06-10T13:05

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева планируют привезти в Свято-Троицкую Сергиеву лавру ко дню Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви. "Икону Рублева "Троица", как ожидается, доставят в Троице-Сергиеву лавру к празднику Святой Троицы", - сказал собеседник агентства. По традиции в Русской церкви праздники начинают отмечать вечером накануне - всенощным бдением. Ожидается, что уже в субботу 22 июня в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье 23 июня. Привезут ли икону Рублева в лавру уже к 22 июня или только к праздничной литургии 23 июня, источник не уточнил. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В период первой волны советских гонений на Церковь власти изъяли икону наряду с другими ценностями. В 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря, где находилась в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил журналистам, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. По обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Троица" была доставлена в столичный храм Христа Спасителя 5 января – к празднику Рождества Христова. Во время телетрансляции патриаршей рождественской вечерни в храме Христа Спасителя сообщили, что икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20240110/troitsa-1920505602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, русская православная церковь, новости культуры, религия, день святой троицы