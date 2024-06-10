https://ria.ru/20240610/sud-1951883887.html

В Благовещенске домработница выпила почти весь алкоголь в доме нанимателей

В Благовещенске домработница выпила почти весь алкоголь в доме нанимателей - РИА Новости, 10.06.2024

В Благовещенске домработница выпила почти весь алкоголь в доме нанимателей

В Благовещенске домработница одного из предпринимателей во время его отъезда выпила почти все запасы элитного алкоголя в доме, сообщил главк МВД России по... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:35

2024-06-10T10:35

2024-06-10T14:25

происшествия

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн — РИА Новости. В Благовещенске домработница одного из предпринимателей во время его отъезда выпила почти все запасы элитного алкоголя в доме, сообщил главк МВД России по Амурской области. Как выяснило следствие, 42-летняя женщина устроилась домработницей к бизнесмену в начале года. Работодатели позволили ей и ее ребенку бесплатно жить на территории усадьбы в апартаментах с отдельным входом, которые сообщались и с домом. Женщина получила доступ к продуктам на кухне, но ей запретили пользоваться баром с большим ассортиментом элитного алкоголя. Вскоре хозяева уехали на 1,5 месяца. "В этот период женщина, несмотря на табу, стала систематически заглядывать в бар, брать оттуда бутылки с виски, коньяком, ликером, вином и прочими спиртными напитками и распивать их в одиночку либо в компании приходившего в гости брата", — рассказали в полиции.Таким образом, за время отсутствия хозяев домработница почти полностью разорила их коллекцию. Ущерб оценивается не менее чем в 182 тысячи рублей.Хозяева, обнаружив пропажу алкоголя, уволили женщину и обратились в полицию. Межмуниципальный отдел МВД "Шимановский" возбудил уголовное дело о краже. На сегодняшний день расследование завершилось, материалы передали в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Она во всем созналась и раскаялась.

https://ria.ru/20231016/ptitsefabrika-1903114283.html

https://ria.ru/20231212/pivo-1915221037.html

благовещенск

амурская область

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происшествия, благовещенск, амурская область