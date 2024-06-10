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В Благовещенске домработница выпила почти весь алкоголь в доме нанимателей
В Благовещенске домработница выпила почти весь алкоголь в доме нанимателей - РИА Новости, 10.06.2024
В Благовещенске домработница выпила почти весь алкоголь в доме нанимателей
В Благовещенске домработница одного из предпринимателей во время его отъезда выпила почти все запасы элитного алкоголя в доме, сообщил главк МВД России по... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:35
2024-06-10T10:35
2024-06-10T14:25
происшествия
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн — РИА Новости. В Благовещенске домработница одного из предпринимателей во время его отъезда выпила почти все запасы элитного алкоголя в доме, сообщил главк МВД России по Амурской области. Как выяснило следствие, 42-летняя женщина устроилась домработницей к бизнесмену в начале года. Работодатели позволили ей и ее ребенку бесплатно жить на территории усадьбы в апартаментах с отдельным входом, которые сообщались и с домом. Женщина получила доступ к продуктам на кухне, но ей запретили пользоваться баром с большим ассортиментом элитного алкоголя. Вскоре хозяева уехали на 1,5 месяца. "В этот период женщина, несмотря на табу, стала систематически заглядывать в бар, брать оттуда бутылки с виски, коньяком, ликером, вином и прочими спиртными напитками и распивать их в одиночку либо в компании приходившего в гости брата", — рассказали в полиции.Таким образом, за время отсутствия хозяев домработница почти полностью разорила их коллекцию. Ущерб оценивается не менее чем в 182 тысячи рублей.Хозяева, обнаружив пропажу алкоголя, уволили женщину и обратились в полицию. Межмуниципальный отдел МВД "Шимановский" возбудил уголовное дело о краже. На сегодняшний день расследование завершилось, материалы передали в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Она во всем созналась и раскаялась.
https://ria.ru/20231016/ptitsefabrika-1903114283.html
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происшествия, благовещенск, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Амурская область
В Благовещенске домработница выпила почти весь алкоголь в доме нанимателей
В Приамурье будут судить домработницу, опустошившую запасы элитного алкоголя
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн — РИА Новости.
В Благовещенске домработница одного из предпринимателей во время его отъезда выпила почти все запасы элитного алкоголя в доме, сообщил главк МВД
России по Амурской области.
Как выяснило следствие, 42-летняя женщина устроилась домработницей к бизнесмену в начале года. Работодатели позволили ей и ее ребенку бесплатно жить на территории усадьбы в апартаментах с отдельным входом, которые сообщались и с домом. Женщина получила доступ к продуктам на кухне, но ей запретили пользоваться баром с большим ассортиментом элитного алкоголя. Вскоре хозяева уехали на 1,5 месяца.
«
"В этот период женщина, несмотря на табу, стала систематически заглядывать в бар, брать оттуда бутылки с виски, коньяком, ликером, вином и прочими спиртными напитками и распивать их в одиночку либо в компании приходившего в гости брата", — рассказали в полиции.
Таким образом, за время отсутствия хозяев домработница почти полностью разорила их коллекцию. Ущерб оценивается не менее чем в 182 тысячи рублей.
Хозяева, обнаружив пропажу алкоголя, уволили женщину и обратились в полицию. Межмуниципальный отдел МВД "Шимановский" возбудил уголовное дело о краже.
На сегодняшний день расследование завершилось, материалы передали в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Она во всем созналась и раскаялась.