https://ria.ru/20240610/ssha-1952025685.html

Удары американским оружием по России не изменят ситуацию, признали в США

Удары американским оружием по России не изменят ситуацию, признали в США - РИА Новости, 10.06.2024

Удары американским оружием по России не изменят ситуацию, признали в США

Разрешение Украине применять американское оружие для ударов по территории России не приведет к изменению ситуации на поле боя, заявил в интервью изданию... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:07

2024-06-10T18:07

2024-06-10T18:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

марк эпископос

джо байден

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Разрешение Украине применять американское оружие для ударов по территории России не приведет к изменению ситуации на поле боя, заявил в интервью изданию Responsible Statecraft исследователь американского аналитического центра - Института ответственного управления Куинси Марк Эпископос. "Это решение никак не устраняет две основные причины, по которым Украина находится на пути к поражению: катастрофический дефицит живой силы и огневой мощи", - заявил он. Эксперт отметил, что Украина не располагает ресурсами для нанесения ударов по другой стороне границы в таких масштабах и с такой частотой, чтобы нанести "решающие потери Москве". Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". 2 июня Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в него и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951829377.html

https://ria.ru/20240609/biden-1951821119.html

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

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россия, украина, марк эпископос, джо байден, нато, вооруженные силы украины