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С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф - РИА Новости, 10.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:08 10.06.2024 (обновлено: 04:50 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/shtraf-1951845873.html
С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф
С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф - РИА Новости, 10.06.2024
С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф
Судебные приставы хотят взыскать с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева, которого в соцсетях назвали "главарем... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T02:08
2024-06-10T04:50
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
таджикистан
брянская область
красногорск
крокус сити холл
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Судебные приставы хотят взыскать с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева, которого в соцсетях назвали "главарем банды", штраф в 2 тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания, выяснило РИА Новости. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Всего по делу задержаны 12 человек. Согласно данным из сайта Федеральной службы судебных приставов, на имя уроженца Таджикистана, 32-летнего Мирзоева были выписаны два штрафа за административные нарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов от ГИБДД составляет 2000 рублей. Исполнительное производство было заведено 4 июня 2024 года Межрайонным отделом судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску. В последнем городе Мирзоев имел временную регистрацию на три месяца, которая, по словам самого обвиняемого, уже истекла. Мирзоева, как и еще троих обвиняемых теракте, задержали в Брянской области. По данным спецслужб, после совершения теракта они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины на автомобиле марки Renault Symbol. Согласно материалам следствия, машину незадолго до совершения преступления террористы приобрели у уроженца Таджикистана Диловара Исломова, который тоже проходит фигурантом дела о теракте в "Крокусе". Как следует из данных Федеральной службы судебных приставов, Исломов тоже в списке лиц с задолженностью. Ему нужно выплатить около 5 тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol 23 января 2024 года в Тверской области. Однако исполнительное производство было заведено уже после теракта - 18 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20240605/dolgi-1950550839.html
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происшествия, таджикистан, брянская область, красногорск, крокус сити холл, гибдд мвд рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Таджикистан, Брянская область, Красногорск, Крокус Сити Холл, ГИБДД МВД РФ
С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф

Лидера террористов из "Крокуса" ждет штраф за нарушения ПДД в день задержания

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДалержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Судебные приставы хотят взыскать с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева, которого в соцсетях назвали "главарем банды", штраф в 2 тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания, выяснило РИА Новости.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Всего по делу задержаны 12 человек.
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Согласно данным из сайта Федеральной службы судебных приставов, на имя уроженца Таджикистана, 32-летнего Мирзоева были выписаны два штрафа за административные нарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов от ГИБДД составляет 2000 рублей.
Исполнительное производство было заведено 4 июня 2024 года Межрайонным отделом судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску. В последнем городе Мирзоев имел временную регистрацию на три месяца, которая, по словам самого обвиняемого, уже истекла.
Мирзоева, как и еще троих обвиняемых теракте, задержали в Брянской области. По данным спецслужб, после совершения теракта они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины на автомобиле марки Renault Symbol.
Согласно материалам следствия, машину незадолго до совершения преступления террористы приобрели у уроженца Таджикистана Диловара Исломова, который тоже проходит фигурантом дела о теракте в "Крокусе".
Как следует из данных Федеральной службы судебных приставов, Исломов тоже в списке лиц с задолженностью. Ему нужно выплатить около 5 тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol 23 января 2024 года в Тверской области. Однако исполнительное производство было заведено уже после теракта - 18 апреля 2024 года.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТаджикистанБрянская областьКрасногорскКрокус Сити ХоллГИБДД МВД РФ
 
 
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