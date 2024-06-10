https://ria.ru/20240610/shtraf-1951845873.html

С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф

С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф - РИА Новости, 10.06.2024

С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф

Судебные приставы хотят взыскать с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева, которого в соцсетях назвали "главарем... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T02:08

2024-06-10T02:08

2024-06-10T04:50

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

таджикистан

брянская область

красногорск

крокус сити холл

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Судебные приставы хотят взыскать с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева, которого в соцсетях назвали "главарем банды", штраф в 2 тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания, выяснило РИА Новости. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Всего по делу задержаны 12 человек. Согласно данным из сайта Федеральной службы судебных приставов, на имя уроженца Таджикистана, 32-летнего Мирзоева были выписаны два штрафа за административные нарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов от ГИБДД составляет 2000 рублей. Исполнительное производство было заведено 4 июня 2024 года Межрайонным отделом судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску. В последнем городе Мирзоев имел временную регистрацию на три месяца, которая, по словам самого обвиняемого, уже истекла. Мирзоева, как и еще троих обвиняемых теракте, задержали в Брянской области. По данным спецслужб, после совершения теракта они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины на автомобиле марки Renault Symbol. Согласно материалам следствия, машину незадолго до совершения преступления террористы приобрели у уроженца Таджикистана Диловара Исломова, который тоже проходит фигурантом дела о теракте в "Крокусе". Как следует из данных Федеральной службы судебных приставов, Исломов тоже в списке лиц с задолженностью. Ему нужно выплатить около 5 тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol 23 января 2024 года в Тверской области. Однако исполнительное производство было заведено уже после теракта - 18 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20240605/dolgi-1950550839.html

https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949249468.html

таджикистан

брянская область

красногорск

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происшествия, таджикистан, брянская область, красногорск, крокус сити холл, гибдд мвд рф