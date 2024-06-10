https://ria.ru/20240610/shoygu--1951966697.html

Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада

Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада - РИА Новости, 10.06.2024

Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:13

2024-06-10T15:13

2024-06-10T15:14

россия

сербия

сергей шойгу

александр вулин

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела стран, а также взаимодействие правоохранителей, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным. Обсужден широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности. Отдельное внимание уделено противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, а также взаимодействию по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в начале беседы Шойгу поздравил Вулина с назначением на пост зампредседателя правительства Сербии."Дорожим сложившимися между нашими странами и народами отношениями. Ценим твердый настрой Белграда, направленный на развитие российско-сербского сотрудничества, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада", - приводятся слова секретаря Совбеза РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сербия, сергей шойгу, александр вулин, безопасность, совет безопасности рф