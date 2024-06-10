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Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада - РИА Новости, 10.06.2024
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15:13 10.06.2024 (обновлено: 15:14 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/shoygu--1951966697.html
Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада
Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада - РИА Новости, 10.06.2024
Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:13
2024-06-10T15:14
россия
сербия
сергей шойгу
александр вулин
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела стран, а также взаимодействие правоохранителей, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным. Обсужден широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности. Отдельное внимание уделено противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, а также взаимодействию по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в начале беседы Шойгу поздравил Вулина с назначением на пост зампредседателя правительства Сербии."Дорожим сложившимися между нашими странами и народами отношениями. Ценим твердый настрой Белграда, направленный на развитие российско-сербского сотрудничества, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада", - приводятся слова секретаря Совбеза РФ.
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россия, сербия, сергей шойгу, александр вулин, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Сербия, Сергей Шойгу, Александр Вулин, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии противодействие вмешательству Запада

Шойгу обсудил с Вулиным противодействие вмешательству Запада в дела стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела стран, а также взаимодействие правоохранителей, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
«
"Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным. Обсужден широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности. Отдельное внимание уделено противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств, а также взаимодействию по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале беседы Шойгу поздравил Вулина с назначением на пост зампредседателя правительства Сербии.
"Дорожим сложившимися между нашими странами и народами отношениями. Ценим твердый настрой Белграда, направленный на развитие российско-сербского сотрудничества, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада", - приводятся слова секретаря Совбеза РФ.
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РоссияСербияСергей ШойгуАлександр ВулинБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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