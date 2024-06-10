https://ria.ru/20240610/samolety-1951866262.html
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.06.2024
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы
Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару, сообщает международный аэропорт... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:16
2024-06-10T09:16
2024-06-10T09:24
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару, сообщает международный аэропорт "Казань" в Telegram-канале. Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08.02 мск. "Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару", - говорится в сообщении. С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
https://ria.ru/20240528/aeroport-1948837630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на аэродромы в Бегишево и Самару