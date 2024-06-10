https://ria.ru/20240610/samolety-1951866262.html

Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы

Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.06.2024

Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы

Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару, сообщает международный аэропорт... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:16

2024-06-10T09:16

2024-06-10T09:24

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару, сообщает международный аэропорт "Казань" в Telegram-канале. Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08.02 мск. "Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару", - говорится в сообщении. С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

https://ria.ru/20240528/aeroport-1948837630.html

казань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество