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Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.06.2024
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09:16 10.06.2024 (обновлено: 09:24 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/samolety-1951866262.html
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.06.2024
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы
Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару, сообщает международный аэропорт... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:16
2024-06-10T09:24
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару, сообщает международный аэропорт "Казань" в Telegram-канале. Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08.02 мск. "Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару", - говорится в сообщении. С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы

Летевшие в Казань самолеты перенаправили на аэродромы в Бегишево и Самару

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре
Пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару, сообщает международный аэропорт "Казань" в Telegram-канале.
Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08.02 мск.
"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару", - говорится в сообщении.
С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
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КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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