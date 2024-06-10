https://ria.ru/20240610/aeroport-1951861585.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.06.2024
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:51
2024-06-10T08:51
2024-06-10T11:27
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
международная организация гражданской авиации
нижнекамск
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В аэропорту Казани ввели временные ограничения, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 мск", — указано в релизе.Самолеты перенаправили на запасные аэродромы в Нижнекамск (Бегишево) и Самару.В 11:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняли. Всего на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов.
https://ria.ru/20240528/aeroport-1948837630.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, международная организация гражданской авиации, нижнекамск
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Международная организация гражданской авиации, Нижнекамск
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
Росавиация: аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда