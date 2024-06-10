https://ria.ru/20240610/rospatent-1951856771.html

Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС

Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024

Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрабатывает руководство по системам интеллектуальной собственности (ИС) стран БРИКС с... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T07:47

2024-06-10T07:47

2024-06-10T07:47

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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрабатывает руководство по системам интеллектуальной собственности (ИС) стран БРИКС с практической информацией о том, как правильно патентовать различные объекты ИС, об этом РИА Новости на полях ПМЭФ заявил глава ведомства Юрий Зубов. "Мы договорились в течение двух лет сделать простые практические рекомендации для бизнеса по специфике патентования в странах БРИКС", - рассказал Зубов. По его словам, этот "ИС-навигатор" поможет компаниям и предпринимателям снизить издержки, связанные с недостатком информации о системах интеллектуальной собственности стран-участниц БРИКС. Проект будет полезен также новым членам БРИКС, которые только присоединяются к объединению, и их ведомствам по интеллектуальной собственности. Руководство будет содержать основную информацию о системе ИС в конкретной стране. Зубов подчеркнул, что это поможет компаниям уверенно работать с новыми партнерами, так как они будут знать все нюансы и правила. "Бизнесу будет проще с адекватными ожиданиями выходить на рынок, не опасаясь копирования продукции и возможных действий со стороны злоумышленников", - пояснил глава Роспатента. Он отметил, что в руководстве будет собран практический опыт с примерами конкретных жизненных ситуаций, связанных с различными объектами интеллектуальной собственности. По словам Зубова, эта разработка будет способствовать экспортному потенциалу РФ. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/eksperty-1951483732.html

https://ria.ru/20240606/briks-1950930133.html

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экономика, россия, бразилия, индия, юрий зубов, брикс, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)