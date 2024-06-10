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Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:47 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/rospatent-1951856771.html
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрабатывает руководство по системам интеллектуальной собственности (ИС) стран БРИКС с... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:47
2024-06-10T07:47
пмэф-2024
экономика
россия
бразилия
индия
юрий зубов
брикс
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрабатывает руководство по системам интеллектуальной собственности (ИС) стран БРИКС с практической информацией о том, как правильно патентовать различные объекты ИС, об этом РИА Новости на полях ПМЭФ заявил глава ведомства Юрий Зубов. "Мы договорились в течение двух лет сделать простые практические рекомендации для бизнеса по специфике патентования в странах БРИКС", - рассказал Зубов. По его словам, этот "ИС-навигатор" поможет компаниям и предпринимателям снизить издержки, связанные с недостатком информации о системах интеллектуальной собственности стран-участниц БРИКС. Проект будет полезен также новым членам БРИКС, которые только присоединяются к объединению, и их ведомствам по интеллектуальной собственности. Руководство будет содержать основную информацию о системе ИС в конкретной стране. Зубов подчеркнул, что это поможет компаниям уверенно работать с новыми партнерами, так как они будут знать все нюансы и правила. "Бизнесу будет проще с адекватными ожиданиями выходить на рынок, не опасаясь копирования продукции и возможных действий со стороны злоумышленников", - пояснил глава Роспатента. Он отметил, что в руководстве будет собран практический опыт с примерами конкретных жизненных ситуаций, связанных с различными объектами интеллектуальной собственности. По словам Зубова, эта разработка будет способствовать экспортному потенциалу РФ. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/eksperty-1951483732.html
https://ria.ru/20240606/briks-1950930133.html
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Новости
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экономика, россия, бразилия, индия, юрий зубов, брикс, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Бразилия, Индия, Юрий Зубов, БРИКС, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС

Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС для бизнеса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоспатент
Роспатент - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Роспатент. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрабатывает руководство по системам интеллектуальной собственности (ИС) стран БРИКС с практической информацией о том, как правильно патентовать различные объекты ИС, об этом РИА Новости на полях ПМЭФ заявил глава ведомства Юрий Зубов.
"Мы договорились в течение двух лет сделать простые практические рекомендации для бизнеса по специфике патентования в странах БРИКС", - рассказал Зубов.
Эксперты: капитализация патентов в биофарме - драйвер роста нацэкономики - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Эксперты: капитализация патентов в биофарме — драйвер роста нацэкономики
7 июня, 18:22
По его словам, этот "ИС-навигатор" поможет компаниям и предпринимателям снизить издержки, связанные с недостатком информации о системах интеллектуальной собственности стран-участниц БРИКС. Проект будет полезен также новым членам БРИКС, которые только присоединяются к объединению, и их ведомствам по интеллектуальной собственности. Руководство будет содержать основную информацию о системе ИС в конкретной стране.
Зубов подчеркнул, что это поможет компаниям уверенно работать с новыми партнерами, так как они будут знать все нюансы и правила.
"Бизнесу будет проще с адекватными ожиданиями выходить на рынок, не опасаясь копирования продукции и возможных действий со стороны злоумышленников", - пояснил глава Роспатента.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС
6 июня, 11:28
Он отметил, что в руководстве будет собран практический опыт с примерами конкретных жизненных ситуаций, связанных с различными объектами интеллектуальной собственности. По словам Зубова, эта разработка будет способствовать экспортному потенциалу РФ.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

 ПМЭФ-2024. SUP-Завтрак

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

ПМЭФ-2024. Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

ПМЭФ-2024. Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияБразилияИндияЮрий ЗубовБРИКСФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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