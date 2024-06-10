https://ria.ru/20240610/rospatent-1951856771.html
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрабатывает руководство по системам интеллектуальной собственности (ИС) стран БРИКС с... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:47
2024-06-10T07:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрабатывает руководство по системам интеллектуальной собственности (ИС) стран БРИКС с практической информацией о том, как правильно патентовать различные объекты ИС, об этом РИА Новости на полях ПМЭФ заявил глава ведомства Юрий Зубов. "Мы договорились в течение двух лет сделать простые практические рекомендации для бизнеса по специфике патентования в странах БРИКС", - рассказал Зубов. По его словам, этот "ИС-навигатор" поможет компаниям и предпринимателям снизить издержки, связанные с недостатком информации о системах интеллектуальной собственности стран-участниц БРИКС. Проект будет полезен также новым членам БРИКС, которые только присоединяются к объединению, и их ведомствам по интеллектуальной собственности. Руководство будет содержать основную информацию о системе ИС в конкретной стране. Зубов подчеркнул, что это поможет компаниям уверенно работать с новыми партнерами, так как они будут знать все нюансы и правила. "Бизнесу будет проще с адекватными ожиданиями выходить на рынок, не опасаясь копирования продукции и возможных действий со стороны злоумышленников", - пояснил глава Роспатента. Он отметил, что в руководстве будет собран практический опыт с примерами конкретных жизненных ситуаций, связанных с различными объектами интеллектуальной собственности. По словам Зубова, эта разработка будет способствовать экспортному потенциалу РФ. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/eksperty-1951483732.html
https://ria.ru/20240606/briks-1950930133.html
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экономика, россия, бразилия, индия, юрий зубов, брикс, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Бразилия, Индия, Юрий Зубов, БРИКС, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС
Роспатент разрабатывает руководство по системам ИС стран БРИКС для бизнеса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрабатывает руководство по системам интеллектуальной собственности (ИС) стран БРИКС с практической информацией о том, как правильно патентовать различные объекты ИС, об этом РИА Новости на полях ПМЭФ заявил глава ведомства Юрий Зубов.
"Мы договорились в течение двух лет сделать простые практические рекомендации для бизнеса по специфике патентования в странах БРИКС", - рассказал Зубов.
По его словам, этот "ИС-навигатор" поможет компаниям и предпринимателям снизить издержки, связанные с недостатком информации о системах интеллектуальной собственности стран-участниц БРИКС. Проект будет полезен также новым членам БРИКС, которые только присоединяются к объединению, и их ведомствам по интеллектуальной собственности. Руководство будет содержать основную информацию о системе ИС в конкретной стране.
Зубов подчеркнул, что это поможет компаниям уверенно работать с новыми партнерами, так как они будут знать все нюансы и правила.
"Бизнесу будет проще с адекватными ожиданиями выходить на рынок, не опасаясь копирования продукции и возможных действий со стороны злоумышленников", - пояснил глава Роспатента.
Он отметил, что в руководстве будет собран практический опыт с примерами конкретных жизненных ситуаций, связанных с различными объектами интеллектуальной собственности. По словам Зубова, эта разработка будет способствовать экспортному потенциалу РФ.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8