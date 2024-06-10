https://ria.ru/20240610/putin-1952048108.html

Путин обсудил с президентом Бразилии саммит по Украине в Швейцарии

Путин обсудил с президентом Бразилии саммит по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 10.06.2024

Путин обсудил с президентом Бразилии саммит по Украине в Швейцарии

Путин в разговоре с президентом Бразилии изложил принципиальные подходы в связи с предстоящей так называемой мирной конференцией в Швейцарии, сообщает... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:51

2024-06-10T19:51

2024-06-10T19:51

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Путин в разговоре с президентом Бразилии изложил принципиальные подходы в связи с предстоящей так называемой мирной конференцией в Швейцарии, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой... При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой "мирной конференцией" в Швейцарии", - говорится в сообщении. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1952047233.html

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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