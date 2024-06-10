https://ria.ru/20240610/pmef-1951953317.html

На ПМЭФ подписали более тысячи соглашений почти на 6,5 триллиона рублей

На ПМЭФ подписали более тысячи соглашений почти на 6,5 триллиона рублей - РИА Новости, 10.06.2024

На ПМЭФ подписали более тысячи соглашений почти на 6,5 триллиона рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году было подписано 1073 соглашения на общую сумму почти 6,5 триллиона рублей, сообщил фонд... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:26

2024-06-10T14:26

2024-06-10T14:26

пмэф-2024

экономика

россия

санкт-петербург

фонд "росконгресс"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году было подписано 1073 соглашения на общую сумму почти 6,5 триллиона рублей, сообщил фонд Росконгресс. "По итогам работы форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 триллионов 492 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), из них 55 - с представителями иностранных компаний", - говорится в сообщении. Согласно данным Росконгресса, наиболее дорогим было соглашение ВЭБ.РФ и ПАО "РусГидро" о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Планируется, что программу по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры в регионе реализуют с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования". Лидером по сумме заключенных соглашений среди субъектов России стал Санкт-Петербург, который подписал 69 соглашений на сумму почти 1,3 триллиона рублей. Наибольшее число соглашений - всего 251 - было подписано в сфере социально-экономического развития регионов. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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экономика, россия, санкт-петербург, фонд "росконгресс"