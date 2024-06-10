https://ria.ru/20240610/obstrel-1951858773.html
Украинские войска нанесли удар по ДНР кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 10.06.2024
Украинские войска нанесли удар по ДНР кассетными снарядами
Украинские войска с утра обстреляли центр Горловки тремя кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, семь снарядов такого же калибра выпущено и по Донецку,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:14
2024-06-10T08:14
2024-06-10T08:14
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска с утра обстреляли центр Горловки тремя кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, семь снарядов такого же калибра выпущено и по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Отмечается, что дважды - в 7.30 и 7.40 мск - был обстрелян Петровский район Донецка, выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по ДНР кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и центру Горловки 10 снарядов
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости.
Украинские войска с утра обстреляли центр Горловки тремя кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, семь снарядов такого же калибра выпущено и по Донецку, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дважды - в 7.30 и 7.40 мск - был обстрелян Петровский район Донецка, выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.