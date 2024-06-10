https://ria.ru/20240610/murashko-1951847556.html

Мурашко заявил о снижении числа женщин, выезжающих рожать за рубеж

Мурашко заявил о снижении числа женщин, выезжающих рожать за рубеж - РИА Новости, 10.06.2024

Мурашко заявил о снижении числа женщин, выезжающих рожать за рубеж

Пациенты, которые ранее предпочитали лечиться за границей, стали менять свое мнение о лечении в России, сегодня, например, значительно снижается число женщин,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T03:04

2024-06-10T03:04

2024-06-10T03:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пациенты, которые ранее предпочитали лечиться за границей, стали менять свое мнение о лечении в России, сегодня, например, значительно снижается число женщин, которые выезжали рожать за рубеж, так как перинатальная помощь в РФ оказывается на очень высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим, что пациенты, которые ранее выбирали лечение за пределами РФ, меняют свое отношение к лечению в России. Они видят, что вся медпомощь, за которой ранее они обращались за рубежом, теперь доступна в нашей стране",- сказал Мурашко. Он пояснил, что сегодня происходит, например, значительное снижение числа случаев, когда женщины выезжали рожать за рубеж, так как перинатальная помощь в стране абсолютно достойная, на очень высоком уровне. Такая же ситуация - по сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим и многим другим, отметил министр. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/lekarstva-1951623018.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко