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Мурашко заявил о снижении числа женщин, выезжающих рожать за рубеж - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:04 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/murashko-1951847556.html
Мурашко заявил о снижении числа женщин, выезжающих рожать за рубеж
Мурашко заявил о снижении числа женщин, выезжающих рожать за рубеж - РИА Новости, 10.06.2024
Мурашко заявил о снижении числа женщин, выезжающих рожать за рубеж
Пациенты, которые ранее предпочитали лечиться за границей, стали менять свое мнение о лечении в России, сегодня, например, значительно снижается число женщин,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T03:04
2024-06-10T03:04
пмэф-2024
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пациенты, которые ранее предпочитали лечиться за границей, стали менять свое мнение о лечении в России, сегодня, например, значительно снижается число женщин, которые выезжали рожать за рубеж, так как перинатальная помощь в РФ оказывается на очень высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим, что пациенты, которые ранее выбирали лечение за пределами РФ, меняют свое отношение к лечению в России. Они видят, что вся медпомощь, за которой ранее они обращались за рубежом, теперь доступна в нашей стране",- сказал Мурашко. Он пояснил, что сегодня происходит, например, значительное снижение числа случаев, когда женщины выезжали рожать за рубеж, так как перинатальная помощь в стране абсолютно достойная, на очень высоком уровне. Такая же ситуация - по сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим и многим другим, отметил министр. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240608/lekarstva-1951623018.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о снижении числа женщин, выезжающих рожать за рубеж

Глава Минздрава Мурашко: пациенты стали менять мнение о лечении в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пациенты, которые ранее предпочитали лечиться за границей, стали менять свое мнение о лечении в России, сегодня, например, значительно снижается число женщин, которые выезжали рожать за рубеж, так как перинатальная помощь в РФ оказывается на очень высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы видим, что пациенты, которые ранее выбирали лечение за пределами РФ, меняют свое отношение к лечению в России. Они видят, что вся медпомощь, за которой ранее они обращались за рубежом, теперь доступна в нашей стране",- сказал Мурашко.
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России
8 июня, 12:45
Он пояснил, что сегодня происходит, например, значительное снижение числа случаев, когда женщины выезжали рожать за рубеж, так как перинатальная помощь в стране абсолютно достойная, на очень высоком уровне. Такая же ситуация - по сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим и многим другим, отметил министр.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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