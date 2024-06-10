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Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца - РИА Новости, 10.06.2024
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09:13 10.06.2024 (обновлено: 10:23 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/matvienko-1951865571.html
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца - РИА Новости, 10.06.2024
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца
Сокрушительное поражение на общеевропейских парламентских выборах главы Франции Эммануэля Макрона и главы Германии Олафа Шольца показывает их несостоятельность... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:13
2024-06-10T10:23
в мире
франция
германия
эммануэль макрон
валентина матвиенко
олаф шольц
совет федерации рф
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сокрушительное поражение на общеевропейских парламентских выборах главы Франции Эммануэля Макрона и главы Германии Олафа Шольца показывает их несостоятельность как политиков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.&quot;То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого света - Макрон и Шольц - потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причём в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества&quot;, - написала Матвиенко.Она добавила, что это поражение — признак тренда по "ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех, кто разрывает связь" со своими избирателями. По словам председателя Совфеда, "опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту"."Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они (европейские политики — ред.) и не могли", - подчеркнула сенатор.Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Позже президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
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в мире, франция, германия, эммануэль макрон, валентина матвиенко, олаф шольц, совет федерации рф, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Валентина Матвиенко, Олаф Шольц, Совет Федерации РФ, Выборы в Европарламент — 2024
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца

Матвиенко: поражение Макрона и Шольца показывает несостоятельность политиков

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сокрушительное поражение на общеевропейских парламентских выборах главы Франции Эммануэля Макрона и главы Германии Олафа Шольца показывает их несостоятельность как политиков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.
«

"То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого света - Макрон и Шольц - потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причём в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества", - написала Матвиенко.

Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Она добавила, что это поражение — признак тренда по "ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех, кто разрывает связь" со своими избирателями. По словам председателя Совфеда, "опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту".
"Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они (европейские политики — ред.) и не могли", - подчеркнула сенатор.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Позже президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
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В миреФранцияГерманияЭммануэль МакронВалентина МатвиенкоОлаф ШольцСовет Федерации РФВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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