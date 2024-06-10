https://ria.ru/20240610/logvinov-1952015718.html
Выборы в ЕП показали недовольство избирателей, заявил и.о. постпреда России
Выборы в ЕП показали недовольство избирателей, заявил и.о. постпреда России - РИА Новости, 10.06.2024
Выборы в ЕП показали недовольство избирателей, заявил и.о. постпреда России
Изменения в настроениях избирателей, продемонстрированные на выборах в Европарламент в ряде стран Евросоюза, показали недовольство населения, мнение которого... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:22
2024-06-10T17:22
2024-06-10T17:40
россия
европарламент
евросоюз
кирилл логвинов
в мире
выборы в европарламент — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Изменения в настроениях избирателей, продемонстрированные на выборах в Европарламент в ряде стран Евросоюза, показали недовольство населения, мнение которого долго игнорировалось, сказал в комментарии РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов."Основная причина - длительное игнорирование протестных настроений. Попытка ущемления прав и свобод в период пандемии, провальная миграционная политика, рост инфляции и цен, ухудшение социально-экономического положения, стремление ставить знак равенства между проевропейскими и проукраинскими интересами - недовольство населения накапливалось, что рано или поздно должно было найти "выход". Им стали выборы в Европарламент", - сказал Логвинов, отвечая на вопрос о протестном голосовании в ряде стран союза.Он отметил, что в некоторых странах избиратели фактически выразили вотум недоверия находящимся у власти партиям, однако это необязательно приводит "к извлечению уроков". "Впрочем, вопреки законам политической жизни, "проштрафившиеся" национальные правительства не обязаны незамедлительно извлекать уроки, что может привести к еще большей радикализации общества", - полагает российский дипломат.При этом Логвинов полагает, что итоги голосования в Европарламент необязательно будут отражены в изменении политики в этих странах."Несмотря на запрос избирателя, требующего, по большому счету, лишь одного, - внимания к его жизненно важным интересам, центристское большинство предпримет все для того, чтобы "переварить" идущие вразрез с политическим мейнстримом взгляды и подходы. Тем более это несложно сделать в условиях, когда евродепутаты, по сути, не несут какой-либо ответственности перед собственным электоратом", - заключил российский дипломат.Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в ряде государств завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В этих странах, к примеру, во Франции и в Бельгии, может существенно поменяться правительство.При этом, согласно последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристсткая либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. Следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 134 места (снижение на 1,1%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" - 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" - 53 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.
https://ria.ru/20240610/evrosoyuz-1951952974.html
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россия, европарламент, евросоюз, кирилл логвинов, в мире, выборы в европарламент — 2024
Россия, Европарламент, Евросоюз, Кирилл Логвинов, В мире, Выборы в Европарламент — 2024
Выборы в ЕП показали недовольство избирателей, заявил и.о. постпреда России
Логвинов: интересы избирателей в ЕС долгое время игнорировались
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Изменения в настроениях избирателей, продемонстрированные на выборах в Европарламент в ряде стран Евросоюза, показали недовольство населения, мнение которого долго игнорировалось, сказал в комментарии РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
"Основная причина - длительное игнорирование протестных настроений. Попытка ущемления прав и свобод в период пандемии, провальная миграционная политика, рост инфляции и цен, ухудшение социально-экономического положения, стремление ставить знак равенства между проевропейскими и проукраинскими интересами - недовольство населения накапливалось, что рано или поздно должно было найти "выход". Им стали выборы в Европарламент", - сказал Логвинов, отвечая на вопрос о протестном голосовании в ряде стран союза.
Он отметил, что в некоторых странах избиратели фактически выразили вотум недоверия находящимся у власти партиям, однако это необязательно приводит "к извлечению уроков". "Впрочем, вопреки законам политической жизни, "проштрафившиеся" национальные правительства не обязаны незамедлительно извлекать уроки, что может привести к еще большей радикализации общества", - полагает российский дипломат.
При этом Логвинов полагает, что итоги голосования в Европарламент необязательно будут отражены в изменении политики в этих странах.
"Несмотря на запрос избирателя, требующего, по большому счету, лишь одного, - внимания к его жизненно важным интересам, центристское большинство предпримет все для того, чтобы "переварить" идущие вразрез с политическим мейнстримом взгляды и подходы. Тем более это несложно сделать в условиях, когда евродепутаты, по сути, не несут какой-либо ответственности перед собственным электоратом", - заключил российский дипломат.
Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в ряде государств завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В этих странах, к примеру, во Франции
и в Бельгии
, может существенно поменяться правительство.
При этом, согласно последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен
правоцентристсткая либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. Следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов
" получает 134 места (снижение на 1,1%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" - 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" - 53 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.