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Эксперт прокомментировал странный сигнал из космоса - РИА Новости, 10.06.2024
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11:53 10.06.2024 (обновлено: 11:55 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/kosmos-1951908094.html
Эксперт прокомментировал странный сигнал из космоса
Эксперт прокомментировал странный сигнал из космоса - РИА Новости, 10.06.2024
Эксперт прокомментировал странный сигнал из космоса
Надежды на то, что австралийские ученые поймали сигнал от внеземных цивилизаций, вновь окажутся напрасными, подобные сенсации всегда заканчивались тем, что... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:53
2024-06-10T11:55
космос - риа наука
австралия
российская академия наук
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Надежды на то, что австралийские ученые поймали сигнал от внеземных цивилизаций, вновь окажутся напрасными, подобные сенсации всегда заканчивались тем, что подтверждалось естественное происхождение источника, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Ранее сообщалось, что ученые в Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше. Уже известно, что схожие сигналы могут исходить от нейтронных звезд, однако считается, что их цикл не может быть столь длительным. "Все мы очень хотим найти сигнал, который похож на сигнал искусственного происхождения, то есть сигнал, который послан разумными существами… но никогда такие сенсации не держались дольше нескольких недель. С одной стороны, сигналы стали более сложные, но, с другой стороны, наши возможности исследовать эти сигналы тоже возросли. Поэтому после более скрупулезного анализа до сих пор всегда оказывалось, что всё-таки эти сигналы естественного происхождения, хотя поначалу выглядят они как потоки информации, которые вряд ли могут быть естественными", - сказал Эйсмонт. Он считает, что в данном случае надежды на то, что сигнал исходит от внеземной цивилизации, "как и раньше, окажутся напрасными". "Но всем это интересно, и это уже достижение", - добавил ученый.
https://ria.ru/20240608/kosmos-1951649960.html
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космос - риа наука, австралия, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Австралия, Российская академия наук
Эксперт прокомментировал странный сигнал из космоса

Эксперт Эйсмонт: надежды поймать сигнал от внеземных цивилизаций напрасны

© Pixabay / WikiImages Солнечная система
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Pixabay / WikiImages
Солнечная система. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Надежды на то, что австралийские ученые поймали сигнал от внеземных цивилизаций, вновь окажутся напрасными, подобные сенсации всегда заканчивались тем, что подтверждалось естественное происхождение источника, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Ранее сообщалось, что ученые в Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше. Уже известно, что схожие сигналы могут исходить от нейтронных звезд, однако считается, что их цикл не может быть столь длительным.
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"Все мы очень хотим найти сигнал, который похож на сигнал искусственного происхождения, то есть сигнал, который послан разумными существами… но никогда такие сенсации не держались дольше нескольких недель. С одной стороны, сигналы стали более сложные, но, с другой стороны, наши возможности исследовать эти сигналы тоже возросли. Поэтому после более скрупулезного анализа до сих пор всегда оказывалось, что всё-таки эти сигналы естественного происхождения, хотя поначалу выглядят они как потоки информации, которые вряд ли могут быть естественными", - сказал Эйсмонт.
Он считает, что в данном случае надежды на то, что сигнал исходит от внеземной цивилизации, "как и раньше, окажутся напрасными".
"Но всем это интересно, и это уже достижение", - добавил ученый.
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Космос - РИА НаукаАвстралияРоссийская академия наук
 
 
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