https://ria.ru/20240610/kosmos-1951908094.html

Эксперт прокомментировал странный сигнал из космоса

Эксперт прокомментировал странный сигнал из космоса - РИА Новости, 10.06.2024

Эксперт прокомментировал странный сигнал из космоса

Надежды на то, что австралийские ученые поймали сигнал от внеземных цивилизаций, вновь окажутся напрасными, подобные сенсации всегда заканчивались тем, что... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:53

2024-06-10T11:53

2024-06-10T11:55

космос - риа наука

австралия

российская академия наук

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Надежды на то, что австралийские ученые поймали сигнал от внеземных цивилизаций, вновь окажутся напрасными, подобные сенсации всегда заканчивались тем, что подтверждалось естественное происхождение источника, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Ранее сообщалось, что ученые в Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше. Уже известно, что схожие сигналы могут исходить от нейтронных звезд, однако считается, что их цикл не может быть столь длительным. "Все мы очень хотим найти сигнал, который похож на сигнал искусственного происхождения, то есть сигнал, который послан разумными существами… но никогда такие сенсации не держались дольше нескольких недель. С одной стороны, сигналы стали более сложные, но, с другой стороны, наши возможности исследовать эти сигналы тоже возросли. Поэтому после более скрупулезного анализа до сих пор всегда оказывалось, что всё-таки эти сигналы естественного происхождения, хотя поначалу выглядят они как потоки информации, которые вряд ли могут быть естественными", - сказал Эйсмонт. Он считает, что в данном случае надежды на то, что сигнал исходит от внеземной цивилизации, "как и раньше, окажутся напрасными". "Но всем это интересно, и это уже достижение", - добавил ученый.

https://ria.ru/20240608/kosmos-1951649960.html

https://ria.ru/20240519/priznak-1946962880.html

австралия

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космос - риа наука, австралия, российская академия наук