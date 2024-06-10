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Косачев прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Косачев прокомментировал итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Косачев прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Выборы в Европарламент подтвердили вотум недоверия действующим властям, однако итоги голосования в ЕП не изменят радикально ситуацию в организации, как и... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:43

2024-06-10T11:43

2024-06-10T11:43

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франция

брюссель

константин косачев

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совет федерации рф

евросоюз

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Выборы в Европарламент подтвердили вотум недоверия действующим властям, однако итоги голосования в ЕП не изменят радикально ситуацию в организации, как и позицию европарламентариев по ключевым резолюциям, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Более 350 миллионов избирателей в ЕС, выбиравших Европарламент - цифра вполне репрезентативная, результат по определению показателен. Подтвердился прогнозировавшийся вотум недоверия действующим властям. И есть за что – провальная экономическая и внешняя политика, утрата субъектности Евросоюзом, втягивание в конфликты и наращивание военных расходов в ущерб остальным, мощный протестный фон в отдельных странах", - написал сенатор в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что результаты выборов в Европарламент нередко отличаются от национальных. Люди выбирают тех, кто будет представлять их страну в Брюсселе, и порой им хочется, чтобы их депутаты занимали более жесткую позицию. И в целом, "дома" люди голосуют как правило осторожнее. Кроме того, "система десятилетиями отрабатывала защитный механизм для купирования протестных настроений", добавил он. "В итоге голоса от одной системной партии просто перетекают к другой, как это произошло в Германии, где условно левые СДПГ потеряли голоса, а условно правый альянс ХДС/ХСС – приобрел. На деле это две центристские либеральные партии, и такое перекладывание из кармана в карман есть во многих европейских демократиях, хотя людям кажется, что они выбрали какую-то альтернативу нынешней политике", - пояснил законодатель. По словам Косачева, "настоящие" правые с триумфом выступили во Франции или в Австрии, в той же Германии им так же удалось выйти на второе место вопреки умышленно раздутым властями "предвыборным" скандалам. "Однако это не изменит радикально ситуацию в самом Европарламенте, как и будущие итоги голосований по ключевым резолюциям", - написал он. По мнению сенатора, "звонок властям прозвучал, но не элитам в целом". "Европейская политика станет более эмоциональной и зрелищной. Однако главный вывод по итогам голосования - форма изменится, но не изменится результат. Увы", - отметил Косачев. "А главная сенсация – объявление Макрона о роспуске Национального собрания Франции. Большой риск для него, учитывая провальные рейтинги. Однако он, очевидно, рассчитывает именно на то, что дома французы проголосуют менее радикально. Посмотрим", - заключил парламентарий. -0-

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

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германия, франция, брюссель, константин косачев, европарламент, совет федерации рф, евросоюз, выборы в европарламент — 2024