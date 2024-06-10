https://ria.ru/20240610/khusity-1951847947.html
Хуситы за сутки повредили два грузовых судна в Аденском заливе
Хуситы за сутки повредили два грузовых судна в Аденском заливе - РИА Новости, 10.06.2024
Хуситы за сутки повредили два грузовых судна в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) за последние сутки повредило противокорабельными ракетами два грузовых судна в Аденском заливе,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T03:11
2024-06-10T03:11
2024-06-10T03:11
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) за последние сутки повредило противокорабельными ракетами два грузовых судна в Аденском заливе, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Несмотря на повреждения, швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуда Norderney остались на плаву и продолжили следовать своим курсом. В Tavvishi попала противокорабельная баллистическая ракета, еще одна была сбита. Norderney поразили две противокорабельные ракеты - баллистическая и крылатая. Американские военные также отчитались о перехвате над Аденским заливом беспилотного летательного аппарата и уничтожении в контролируемых хуситами районах Йемена двух крылатых ракет и одной ракетной пусковой установки. США вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить обстрелы морских судов в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
https://ria.ru/20240609/ataka-1951794230.html
https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html
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в мире, йемен, аденский залив, либерия, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Аденский залив, Либерия, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы за сутки повредили два грузовых судна в Аденском заливе
CENTCOM: хуситы повредили ракетами два грузовых судна в Аденском заливе