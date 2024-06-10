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В Госдуме разработают проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ
В Госдуме разработают проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ - РИА Новости, 10.06.2024
В Госдуме разработают проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ
Комитет ГД по просвещению после мониторинга проведения ЕГЭ разработает проект по изменениям в процедуру организации экзамена, сообщила глава комитета Ольга... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:02
2024-06-10T15:02
2024-06-10T15:02
общество
ольга казакова
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет ГД по просвещению после мониторинга проведения ЕГЭ разработает проект по изменениям в процедуру организации экзамена, сообщила глава комитета Ольга Казакова. "Комитет внесет предложения по изменению (процедуры проведения ЕГЭ) уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение", - сказала Казакова в ходе заседания комитета в понедельник.
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общество, ольга казакова, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ольга Казакова, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме разработают проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ
Казакова: комитет ГД разработает проект по изменениям процедуры организации ЕГЭ