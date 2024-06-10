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Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте - РИА Новости, 10.06.2024
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00:16 10.06.2024 (обновлено: 02:25 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте - РИА Новости, 10.06.2024
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья партия лидирует на выборах в Европарламент, заявила, что хочет поставить заслон правым и левым экстремистам, ее... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:16
2024-06-10T02:25
в мире
урсула фон дер ляйен
джорджа мелони
еврокомиссия
европарламент
европейская народная партия
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья партия лидирует на выборах в Европарламент, заявила, что хочет поставить заслон правым и левым экстремистам, ее слова приводит бельгийское издание Echo. "Совместно мы поставим заслон экстремистам из числа правых и левых", — сказала она. Претендующая на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее не исключала коалицию с крайне правой партией итальянского премьера Джорджии Мелони. Однако предварительные данные свидетельствуют о том, что большинство в парламенте, возможно, получится обеспечить и благодаря прежней коалиции с либералами и социалистами. Ранее были опубликованы первые данные опросов, согласно которым Европейская народная партия пока лидирует на выборах в Европарламент. При этом несколько улучшили свои позиции правые партии и евроскептики. Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51 процент.
https://ria.ru/20240609/kipr-1951832337.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, джорджа мелони, еврокомиссия, европарламент, европейская народная партия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Джорджа Мелони, Еврокомиссия, Европарламент, Европейская народная партия
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте

Фон дер Ляйен заявила, что хочет поставить заслон правым и левым экстремистам

© AP Photo / Harry NakosФон дер Ляйен
Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья партия лидирует на выборах в Европарламент, заявила, что хочет поставить заслон правым и левым экстремистам, ее слова приводит бельгийское издание Echo.
"Совместно мы поставим заслон экстремистам из числа правых и левых", — сказала она.
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Претендующая на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее не исключала коалицию с крайне правой партией итальянского премьера Джорджии Мелони. Однако предварительные данные свидетельствуют о том, что большинство в парламенте, возможно, получится обеспечить и благодаря прежней коалиции с либералами и социалистами.
Ранее были опубликованы первые данные опросов, согласно которым Европейская народная партия пока лидирует на выборах в Европарламент. При этом несколько улучшили свои позиции правые партии и евроскептики.
Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51 процент.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреУрсула фон дер ЛяйенДжорджа МелониЕврокомиссияЕвропарламентЕвропейская народная партия
 
 
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